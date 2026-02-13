'선두 다툼' 현대캐피탈-대한항공, 설 연휴 정면 충돌

▲ 현대캐피탈과 대한항공의 경기 장면
대혼전 양상을 보이는 프로배구 2025-2026 V리그 상위권 순위 다툼이 민족의 명절인 설 연휴(14~18일)에도 이어집니다.
한국배구연맹(KOVO)은 올 시즌 정규리그 경기 일정 편성 때 설 연휴에는 월요일 휴식일 없이 매일 경기를 진행하도록 조정했습니다.
이에 따라 설 당일인 17일은 물론 월요일인 16일에도 경기가 이어집니다.
남자부는 엎치락뒤치락 선두 쟁탈전을 벌이는 1위 현대캐피탈과 2위 대한항공이 설 연휴 첫날인 14일 충남 천안 유관순체육관에서 정면으로 충돌합니다.
올 시즌 챔피언결정전에 직행할 팀의 명운을 가를 일전입니다.
현대캐피탈이 시즌 17승 10패(승점 54)를 기록, 대한항공(승점 53)에 승점 1 앞선 불안한 선두를 지키는 중입니다.
이 경기에서 대한항공이 이기면 선두에 오를 수 있어 양 팀은 총력전을 다짐하고 있습니다.
현대캐피탈은 삼각편대인 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)와 허수봉, 신호진을 앞세워 안방 승리에 나서고, 대한항공은 카일 러셀-정지석-정한용 트리오로 맞불을 놓습니다.
올 시즌 상대 전적에선 대한항공이 2승 1패로 우위를 점했습니다.
양 팀은 국제배구연맹(FIVB)의 클럽 시즌 규정에 걸려 원래 작년 10월 18일 계획했던 1라운드 맞대결이 다음 달 19일로 미뤄진 만큼 5라운드 대결이 정규리그 1위 향방에 적지 않은 영향을 줄 전망입니다.
또 최근 3연승 상승세를 타며 3위로 도약한 OK저축은행이 15일 서울 원정에서 '상위팀 킬러' 우리카드와 맞붙습니다.
'봄배구 청부사' 신영철 감독의 지휘 아래 한국전력을 4위로 끌어내리고 포스트시즌 진출 가능성을 키운 OK저축은행은 올 시즌 우리카드와 2승 2패로 팽팽했습니다.
박철우 감독대행이 지휘하는 우리카드는 최근 현대캐피탈과 대한항공을 잇달아 잡으며 '코트 반란'의 중심에 선 만큼 OK저축은행전에서 어떤 결과를 얻을지 주목됩니다.
여자부는 한국도로공사(승점 55)가 선두를 달리는 가운데 2위 현대건설, 3위 흥국생명(이상 승점 48), 4위 GS칼텍스, 5위 IBK기업은행(이상 승점 44)이 치열한 상위권 다툼을 벌이는 중입니다.
한 경기 결과에 따라 순위가 요동치는 대혼전 양상입니다.
현대건설은 16일 서울 장충체육관에서 4연승 행진 중인 GS칼텍스와 대결합니다.
올 시즌 상대 전적에서 2승2패로 균형을 맞춘 두 팀은 맞대결에서 2위 수성과 4위 고수를 위한 승점 쌓기에 도전합니다.
현대건설의 카리 가이스버거(등록명 카리)와 GS칼텍스의 지젤 실바(등록명 실바)의 외국인 주포 스파이크 대결이 흥미를 더할 전망입니다.
또 최근 주춤했던 한국도로공사는 17일 흥국생명과 홈경기에서 선두 굳히기에 나섭니다.
도로공사는 올 시즌 상대 전적에서 흥국생명과 2승 2패로 우열을 가리지 못했습니다.
도로공사는 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)-타나차 쑥솟(등록명 타나차)-강소휘로 이어지는 삼각편대가 여자부 최강이고, 흥국생명은 레베카 라셈(등록명 레베카), 김다은, 최은지가 도로공사 격파의 선봉에 섭니다.
