애플 공식 홈페이지에 '중국설'…"음력설로 바꿔야"

유영규 기자
작성 2026.02.13 08:32 조회수
▲ '중국설' 표기한 애플 홈페이지

글로벌 기업 애플이 공식 홈페이지에 '음력설'(Lunar New Year)을 '중국설'(Chinese New Year)로 표기해 비판이 제기됐습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(13일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "애플은 '말의 해'를 맞아 캐릭터화한 휴대전화 케이스 등을 선보였는데 중국설로 소개했다"고 지적했습니다.

그러면서 "애플은 2023년 유튜브 채널에 공개한 단편 영화 제목에도 중국설을 포함해 논란이 된 바 있다"고 덧붙였습니다.

그는 "글로벌 기업에서 음력설을 중국설로 잘못 표현하는 곳이 상당히 많다"며 "음력설은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 음력설로 표기하는 것이 맞다"고 주장했습니다.

또 "글로벌 기업을 통해 아시아권의 보편적인 문화를 중국만의 문화인 양 전 세계에 소개되는 것은 반드시 바로 잡아야 한다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
