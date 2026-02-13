뉴욕증시, 'AI 위협 업종' 투매 지속…나스닥 2% 하락

▲ 뉴욕증권거래소에서 업무 중인 직원의 모습

인공지능 발달로 타격받을 것으로 예상되는 기업 주식들이 급락하는 'AI 공포' 투매가 이어지면서 현지 시간 12일 뉴욕증시가 하락 마감했습니다.다우존스30 산업평균지수는 전장보다 669.42포인트, 1.34% 내린 49,451.98에 거래를 마쳤습니다.S&P 500 지수는 전장보다 108.71포인트, 1.57% 내린 6,832.76에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 469.32포인트, 2.03% 하락한 22,597.15에 각각 마감했습니다.AI 도구가 전문 기업용 소프트웨어의 역할을 대신할 것이라는 관측에 최근 소프트웨어 업종이 동반 급락한 데 이어 AI의 파괴적 혁신이 기존 사업 모델에 타격을 가할 것이란 우려가 다른 업종으로 확산하는 모양새입니다.자산관리 서비스를 AI가 잠식할 것이란 우려에 모건스탠리가 4.88% 감소하는 등 금융사가 약세 압력을 받았고, AI가 물류 분야 사업 모델에 타격을 가할 수 있다는 분석이 나오면서 CH 로빈슨 월드와이드가 14.54% 하락하는 등 운송·물류 업종도 급락했습니다.CBRE, 존스랑라살 등 부동산 서비스 기업들도 AI 충격 우려에 이틀째 급락세를 이어갔습니다.투자회사 KBW의 제이드 라마니 애널리스트는 투자자 노트에서 "AI가 주도하는 파괴적 혁신에 잠재적으로 취약한 것으로 보이는 고수수료, 노동집약적 사업모델에서 투자자들이 이탈하고 있다"라고 분석했습니다.시스코 시스템즈는 메모리 반도체 가격 상승 부담 속에 시장 기대에 미치지 못하는 실적을 제시하면서 이날 12.32% 급락했습니다.국제 금·은 시세도 하락했습니다.로이터에 따르면 금 현물 가격은 이날 미 동부시간 오후 1시 42분 기준 전장 대비 2.8% 하락한 온스당 4천938.69달러에 거래됐습니다.뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4천948.4달러로 전장 대비 2.9% 하락했습니다.은 가격은 이날 8.9% 급락한 온스당 76.54에 거래돼 전날 반등을 모두 반납했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)