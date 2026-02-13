3연패 좌절된 클로이 김, 밝은 미소로 금메달 최가온 축하

▲ 현지시간 12일 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 은메달을 딴 미국의 클로이 김이 최가온을 축하하고 있다.

교포 선수 클로이 김(미국)이 올림픽 3회 연속 우승에 실패했지만, 환한 미소로 최가온(세화여고)의 금메달을 축하했습니다.클로이 김은 오늘(13일) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 88.00점을 획득해 2위를 차지했습니다.1위는 90.25점의 최가온입니다.한국인 아버지와 어머니 사이에서 태어난 클로이 김은 이번 대회 출전한 2천900여 명 선수 가운데 가장 이름값이 높다고 해도 지나치지 않을 정도의 스타 선수입니다.외국 주요 매체가 개막을 앞두고 소개한 '주목할 선수' 명단에 빠지는 법이 거의 없었습니다.그가 이번 대회에서 우승했더라면 동계 올림픽 스노보드 사상 최초로 3연패를 달성할 수 있었습니다.클로이 김에 앞서 이번 대회 여자 스노보드 알파인의 에스터 레데츠카(체코), 여자 스노보드 빅에어 안나 가서(오스트리아)가 3연패에 도전했으나 모두 뜻을 이루지 못했습니다.레데츠카는 8강에서 탈락했고, 가서는 8위로 대회를 마쳤습니다.클로이 김마저 대업을 이루지 못하면서 이번 대회에서 올림픽 스노보드 3회 연속 우승에 도전한 세 명이 대기록 문턱에서 주저앉았습니다.2차 시기까지 88.00점으로 1위를 달리던 클로이 김은 최가온이 3차 시기 90.25점을 받으면서 역전을 허용했고, 3차 시기 맨 마지막 순번에서 재역전에 도전했지만, 레이스 도중 넘어진 바람에 메달 색깔을 금빛으로 바꾸지 못했습니다.동계 올림픽 스노보드 종목에서 금메달 3개를 따낸 선수는 '스노보드 전설' 숀 화이트(미국)가 유일합니다.그는 2006년 토리노, 2010년 밴쿠버 대회에 이어 2018년 평창에서 우승했습니다.화이트는 전날 예선부터 대회장을 찾아 미국 대표팀 후배들을 응원했고, 이날 경기장에는 화이트 외에 클로이 김의 남자 친구인 미국프로풋볼(NFL) 선수 마일스 개릿(미국)도 모습을 보였습니다.클로이 김은 지난달 스위스에서 훈련 도중 왼쪽 어깨를 다쳐 올림픽 직전까지 훈련을 제대로 하지 못했습니다.그런데도 이번 대회 예선 1위, 결선에서도 2차 시기까지 1위를 달리며 독보적인 실력을 갖췄음을 입증했습니다.2018년 평창에서 역대 최연소(17세 10개월)로 첫 올림픽 금메달을 따냈던 클로이 김은 이번에 최연소 기록을 최가온(17세 3개월)에게 내주고 올림픽 왕좌도 물려주게 됐습니다.아쉬움이 많이 남을 법도 했지만 클로이 김은 완주에 실패하고 들어온 직후부터 시상식까지 밝은 미소를 잃지 않고 최가온에게 축하 인사를 건넸습니다.AP통신은 "클로이 김이 자신이 영감을 줬던 10대 소녀에게 올림픽 타이틀을 넘겨줬다"고 표현했고, 클로이 김은 경기 후 인터뷰에서 최가온을 가리켜 "매우 자랑스럽고, 앞으로 활약이 기대된다"고 격려했습니다.20대 중반이 된 클로이 김이 4년 뒤 올림픽에 재도전할지는 미지수입니다.다만 어려서부터 '스노보드 천재'로 주목받았던 그는 예선 후 인터뷰에서 "22년이나 스노보드를 탔기 때문에 몸이 기억하고, 사실 나는 어쩌면 걷는 것보다 스노보드 타는 것을 더 잘하는지도 모른다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)