'눈물 글썽' 쇼트트랙 최민정 "당연히 슬프죠…제가 부족한 탓"

▲ 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준준결승에 출전한 최민정이 질주하고 있다.

세 번째 동계 올림픽 무대에서 첫 번째 개인전 '금빛 질주'의 기회를 놓친 한국 쇼트트랙의 '간판' 최민정(성남시청)이 속상한 마음에 살짝 눈물을 내비쳤습니다.최민정은 오늘(13일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 500ｍ 준결승에서 5명의 선수 가운데 최하위로 밀려 결승 진출에 실패했습니다.준준결승을 1위로 통과하며 기대감을 높인 최민정은 준결승에서 킴 부탱(캐나다)과 접촉한 바람에 속도가 줄었고, 결국 코트니 사로(캐나다)에게 추월당하면서 결승 진출권을 놓쳤습니다.파이널B로 밀린 최민정은 캐나다의 플로랑스 브뤼넬에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 아쉬움 속에 500ｍ 레이스를 마무리했습니다.공동취재구역에서 취재진과 만난 최민정은 평소 감정을 드러내지 않는 성격과 달리 아쉬움에 눈시울이 빨개졌습니다.최민정은 "아쉬움이 없다면 거짓말"이라며 "준준결승 때 제 개인 최고 기록도 내고, 4년 전 베이징 대회 때보다 성적이 좋아서 한 단계 발전한 것 같아서 좋기도 하지만 그래도 아쉬운 건 어쩔 수 없다"고 말했습니다.그는 "킴 부탱과 접촉하면서 속도가 많이 죽었고, 코트니 사로에게 추월당했다"며 "신체 접촉은 경기 도중에 충분히 나올 수 있는 상황이다. 제가 좀 더 빨리 탔으면 그런 일이 없었을 것"이라고 돌아봤습니다.이어 "결과만 보면 아쉽지만, 자신감을 얻을 수 있는 레이스였다. 후회 없이 준비했고, 최선을 다했다. 그냥 제가 좀 부족했다"고 스스로를 다그쳤습니다.최민정은 "일단 500ｍ를 치르면서 컨디션도 괜찮았던 것 같아 자신감이 조금 더 생겼다"며 "이제 중요한 종목들이 남은 만큼 더 자신감을 갖고 풀어나가겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)