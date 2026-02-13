트럼프 온실가스 규제 폐지…자동차 업계 영향은?

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이산화탄소 같은 온실가스 배출을 줄이기 위한 정책을 폐지하겠다고 발표했습니다.



트럼프 대통령은 그동안 지구 온난화 주장은 사기라고 말해왔는데 전기차로 전환해오던 자동차 업계에 영향이 있을 것으로 보입니다.



뉴욕에서 김범주 특파원입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 이산화탄소와 메탄 등 총 여섯 가지 온실 가스에 대한 규제를 폐지했습니다.



미국 정부는 오바마 대통령 때인 지난 2009년 이 가스들이 폭염이나 산불, 가뭄을 일으켜서 미국인들의 건강과 복지를 해친다고 규정하고 규제를 해왔습니다.



이 결정을 근거로 자동차 연비나 발전소 가스 배출 등을 줄이도록 강제해 왔습니다.



오늘 결정은 미국 정부가 이런 규제를 할 수 있도록 한 법적 근거를 없앤 건데, 트럼프 대통령은 사상 최대 규모의 규제 완화라고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 오바마 시대에 나온 이 정책은 미국 자동차 산업에 피해를 주고 미국 물가를 끌어올린 재앙적인 것입니다.]



오늘 결정으로 자동차 연비를 규제하면서 전기차나 하이브리드 차를 권장해 온 정책이나, 발전소와 공장 배출 관련 규제가 대폭 완화될 전망입니다.



트럼프 대통령은 그 결과 자동차 값이 싸지고 규제 비용도 1조 3천억 달러 이상 아끼게 될 것이라고 덧붙였습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 오늘 결정은 미국 소비자가 몇조 달러를 아끼게 해 줄 것입니다. 새 차 가격이 3천 달러 가깝게 내려 갈 겁니다.]



하지만 환경단체와 민주당 소속 주지사들은 법적 다툼을 예고했습니다.



[덴 베커/생물다양성센터 책임자 : 트럼프는 세계 최고 과학자들의 과학적 판단을 버리고, 석유와 자동차 업계에 있는 측근들의 생각을 받아들인 것입니다.]



다만 소송을 하더라도 트럼프 임기 내에는 대법원 최종 결정이 나오지 않을 전망입니다.



(영상취재: 이희훈)