쇼트트랙 막내 임종언, 남자 1,000ｍ 동메달…한국 네 번째 메달

▲ 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,000m 결승에서 동메달을 획득한 한국 임종언이 시상대에 오르고 있다.

쇼트트랙 남자 대표팀의 에이스이자 막내인 임종언(18·고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단에 네 번째 메달을 안겼습니다.임종언은 오늘(13일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1,000ｍ 결승에서 1분24초611의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드), 쑨룽(중국)에 이어 3번째로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했습니다.그는 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달)에 이어 이번 대회 한국 선수단 네 번째 메달리스트로 이름을 올렸습니다.아울러 이번 대회 빙상 종목 한국 선수단 첫 메달리스트가 됐습니다.임종언은 준준결승과 준결승에서 극적인 역전 드라마를 펼치며 결승에 진출했습니다.준준결승 4조에서 결승선 2바퀴를 남기고 4위로 밀렸으나 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 무시무시한 추진력으로 앞선 선수들을 제쳤습니다.그는 치열한 경쟁 끝에 1분25초213의 기록으로 바우트에 이어 2위로 준결승에 진출했습니다.준결승 흐름도 비슷했습니다.임종언은 결승선 4바퀴를 남길 때까지 4위에 머물렀으나 결승선 2바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 2위를 꿰찼습니다.그리고 마지막 바퀴에서 선두를 달리던 바우트마저 제치고 1위로 결승에 올랐습니다.임종언은 결승에서도 같은 작전을 썼습니다.3위로 출발한 임종언은 레이스 초반 후미에서 체력을 아끼며 기회를 엿봤습니다.최하위로 달리던 임종언은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 첫 번째 코너에서 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)를 제치고 4위로 올라섰고, 마지막 코너에서 윌리엄 단지누(캐나다)도 제치며 3위로 결승선을 끊었습니다.같은 종목에 출전한 신동민(화성시청)은 준결승 1조에서 5위를 기록한 뒤 파이널B에서 3위에 올랐습니다.황대헌(강원도청)은 준준결승 1조에서 페널티를 받고 실격됐습니다.(사진=연합뉴스)