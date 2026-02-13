'역전의 명수' 최가온…첫 금메달·월드컵 3승 모두 '뒤집기 쇼'

▲ 최가온 선수가 처음으로 하프파이프 우승을 차지했다.

최가온(세화여고)이 국제스키연맹(FIS) 월드컵에 이어 올림픽 무대에서도 짜릿한 역전 드라마로 금메달을 거머쥐었습니다.최가온은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점의 클로이 김(미국)을 제치고 금메달을 획득했습니다.한국 스키 사상 첫 올림픽 금메달, 이번 대회 한국 선수단 첫 금메달 영광의 주인공이 된 최가온은 동계 올림픽 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 3개월)도 세웠습니다.특히 최가온은 결선 1, 2차 시기까지 12명 가운데 11위에 머물다가 마지막 3차 시기에서 역전에 성공해 새벽까지 TV 중계를 통해 응원한 팬들에게 더 짜릿한 승리 기쁨을 선사했습니다.1차 시기에서 두 번째 점프 도중 크게 넘어진 최가온은 사실 2, 3차 시기 출전도 쉽지 않아 보였습니다.보드가 슬로프 턱에 걸리면서 넘어지는 과정에서 큰 충격을 받은 최가온은 한동안 일어서지 못했고, 2차 시기를 앞두고는 전광판에 '출전하지 않는다'는 표시가 뜨기도 했습니다.그러나 최가온은 2차 시기에 출전했고, 전광판을 보고 기권 가능성을 염두에 뒀던 국내 중계팀도 "최가온 선수가 나왔다"며 놀랄 정도였습니다.2차 시기도 도중에 넘어진 최가온은 마지막 3차 시기를 남기고는 결선에 오른 12명 중 11위(10.00점)에 머물러 메달 전망이 어두웠습니다.올림픽 3연패에 도전한 클로이 김은 1차 시기를 88.00점을 받아 여유롭게 1위에 오른 상태였습니다.2차 시기 때 잠시 멈췄던 눈이 3차 시기에 다시 많이 내리기 시작하면서 코스 컨디션이 더 안 좋아졌기 때문에 1, 2차 시기에서 점수를 따놓은 선수들이 유리한 상황이었습니다.그러나 최가온은 3차 시기에서 1천80도 이상의 고난도 연기 대신 900도, 720도 회전 등으로 점프를 구성해 깔끔하게 완주에 성공했고, 90.25점을 받아내며 11위에서 1위로 수직 상승했습니다.2차 시기 완주에 실패했던 클로이 김은 90.25점 이상을 받아야 올림픽 3연패에 성공하는 부담을 안고 코스에 나섰고, 결국 3차 시기에서도 도중에 넘어지면서 최가온의 우승이 확정됐습니다.클로이 김이 1차 시기에 고득점을 확보하고, 이후로는 비교적 여유 있게 경기하는 스타일이라면 최가온은 반대로 최근 여러 차례 '역전극'을 써 내려간 '설원의 작가'입니다.지난해 12월 중국 월드컵 때도 결선 1차 시기에서 23.75점에 그쳐 2차 시기 시작 전 최하위인 10위였으나 월드컵의 마지막 시기인 2차 시기에서 92.75점을 획득해 90.25점으로 1위였던 구도 리세(일본)를 추월했습니다.또 곧바로 미국 콜로라도주에서 열린 월드컵에서도 1차 시기 40.50점으로 부진했다가 마지막 2차 시기에 2바퀴 반을 도는 900도 회전을 연달아 성공하며 94.50점을 찍어 역전 우승에 성공했습니다.지난달 스위스 월드컵 역시 최가온의 '역전 드라마'가 연출됐습니다.이 대회에서도 1차 시기 21.25점을 받은 최가온은 2차 시기 때 3바퀴(1천80도)를 도는 프런트사이드텐 등 고난도 기술을 선보이며 92.50점을 받고 1위를 차지했습니다.특히 이번 올림픽 시상식에서는 왼손에 검은색 보호대를 착용하고, 이동하는 과정에서는 다리가 불편한 모습을 보이는 등 몸 상태가 정상이 아닌 상황에서도 기어이 금메달을 따내고 감격의 눈물을 쏟아내는 '역전 드라마'의 완결 편을 보여줬습니다.