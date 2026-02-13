낮 기온 7∼16도 '포근'…미세먼지 농도는 '나쁨∼보통'

금요일인 오늘(13일)은 수도권과 강원도는 대체로 흐리겠으나, 그 밖의 전국은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠습니다.



오전부터 오후 사이 경기 북동부와 강원 북부 내륙·산지에 0.1㎜ 미만의 빗방울 또는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다.



오전까지 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠으니 교통안전에 주의해야 합니다.



오전 5시 현재 기온은 서울 3.8도, 인천 3.6도, 수원 1.7도, 춘천 -3.6도, 강릉 6.2도, 청주 0.7도, 대전 -2.0도, 전주 -1.2도, 광주 -1.4도, 제주 5.5도, 대구 -1.1도, 부산 4.8도, 울산 2.4도, 창원 2.1도 등입니다.



당분간 기온은 평년보다 높겠습니다.



낮 기온은 7∼16도로 예보됐습니다.



미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상됩니다.



바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠습니다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 서해 0.5∼1.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ, 동해 0.5∼2.0ｍ로 예상됩니다.