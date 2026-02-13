일본, 중국 어선 나포 후 선장 체포…갈등 악화하나?

<앵커>



일본이 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포하고 선장을 체포했습니다. 다카이치 일본 총리가 유사시 타이완 문제에 개입할 수 있다고 발언한 이후 얼어붙은 중일 관계가 더 악화할 걸로 보입니다.



일본 수산청은 어제(12일) 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포했다고 밝혔습니다.



해당 중국 어선은 일본의 배타적 경제수역 내에서 일본 수산청의 정지 명령을 거부하고 도주를 시도한 것으로 전해졌습니다.



일본 수산청은 정지 명령을 따르지 않은 혐의로 40대 중국 국적의 선장도 체포했습니다.



일본 수산청이 중국 어선을 억류한 건 2022년 이후 처음입니다.



특히, 이번 중국 어선 나포가 지난해 다카이치 시나에 일본 총리의 타이완 유사시 발언으로 중일 갈등이 고조된 상황에서 이뤄졌다 데 관심이 쏠립니다.



실제로 지난 2010년엔 중일의 영유권 분쟁 수역인 센카쿠 열도 해역에서 일본 순시선이 중국 어선을 나포하고 선장을 구금하면서 중일 갈등이 불거진 바 있습니다.



[중국 CCTV (지난 2010년, 중국 어선 나포 당시) : 우리는 일본에 중국인 선장을 즉시 송환할 것을 요구한다. 만약 일본이 계속 잘못된 방향으로 나아갈 경우, 중국은 강력한 보복에 나설 것이며 일본은 그 결과에 책임을 져야 할 것이다.]



지난 1월 또 타이완 유사시를 언급한 다카이치 총리가 최근 일본 총선에서 압승을 거두면서 중일 관계가 악화일로를 치달을 수 있단 우려가 커지고 있습니다.



