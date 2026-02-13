뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본, 중국 어선 나포 후 선장 체포…갈등 악화하나?

정성진 기자
작성 2026.02.13 06:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

일본이 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포하고 선장을 체포했습니다. 다카이치 일본 총리가 유사시 타이완 문제에 개입할 수 있다고 발언한 이후 얼어붙은 중일 관계가 더 악화할 걸로 보입니다.

정성진 기자입니다.

<기자>

일본 수산청은 어제(12일) 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포했다고 밝혔습니다.

해당 중국 어선은 일본의 배타적 경제수역 내에서 일본 수산청의 정지 명령을 거부하고 도주를 시도한 것으로 전해졌습니다.

일본 수산청은 정지 명령을 따르지 않은 혐의로 40대 중국 국적의 선장도 체포했습니다.

일본 수산청이 중국 어선을 억류한 건 2022년 이후 처음입니다.

특히, 이번 중국 어선 나포가 지난해 다카이치 시나에 일본 총리의 타이완 유사시 발언으로 중일 갈등이 고조된 상황에서 이뤄졌다 데 관심이 쏠립니다.

실제로 지난 2010년엔 중일의 영유권 분쟁 수역인 센카쿠 열도 해역에서 일본 순시선이 중국 어선을 나포하고 선장을 구금하면서 중일 갈등이 불거진 바 있습니다.

[중국 CCTV (지난 2010년, 중국 어선 나포 당시) : 우리는 일본에 중국인 선장을 즉시 송환할 것을 요구한다. 만약 일본이 계속 잘못된 방향으로 나아갈 경우, 중국은 강력한 보복에 나설 것이며 일본은 그 결과에 책임을 져야 할 것이다.]

지난 1월 또 타이완 유사시를 언급한 다카이치 총리가 최근 일본 총선에서 압승을 거두면서 중일 관계가 악화일로를 치달을 수 있단 우려가 커지고 있습니다.

(영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지