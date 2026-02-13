'강행 처리'에 불참 결정…20분 전 무산된 청와대 오찬

<앵커>



장동혁 국민의힘 대표가 여당의 재판소원법 강행 처리를 문제 삼으면서 이재명 대통령과의 오찬 30분 전에 불참을 통보했습니다. 정국이 급격히 얼어붙으면서 미국의 관세 인상을 막기 위한 대미투자 특별법을 비롯해 민생 법안 처리가 지연될 수 있단 우려가 나옵니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령과 민주당 대표와의 어제(12일) 청와대 오찬에 30분 전 불참을 통보했습니다.



당초 참석 의지를 밝혔지만, 민주당이 그제 국회 상임위에서 '재판소원법' 등을 강행 처리한 걸 문제 삼는 당내 불참 요청이 이어졌기 때문입니다.



장 대표는 여당 내 '당청 갈등설'을 겨냥하기도 했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 부부 싸움하고 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨 불러놓는 꼴이라는 것을 충분히 알고 있었습니다.]



결국 청와대는 오찬 20분 전, 오찬 자체를 취소했습니다.



홍익표 정무수석은 이 대통령의 "특별한 말씀은 없었다"고 전하면서도 장 대표에 유감의 뜻을 표명했습니다.



[홍익표/청와대 정무수석 : 국회 상황과 연계해서 대통령과 약속된 일정을 취소한 것에 대해서 매우 유감스럽게 생각합니다.]



이 대통령이 정청래 민주당 대표와 따로 오찬은 할 수 있지 않았느냔 기자 질의엔 이렇게 답했습니다.



[홍익표/청와대 정무수석 : 국정 전반에 대한 논의를 하는 자리였기 때문에 장동혁 국민의힘 당 대표가 불참한 상황에서 오늘 자리를 갖는 것은 큰 의미가 없다 (판단했습니다.)]



정치권에선 2차 특검 후보 추천과 조국혁신당과 합당 문제 등을 둘러싸고, 민주당과 청와대 사이 불편한 기류가 반영됐다는 해석도 나왔습니다.



정국이 급격히 경색된 가운데, 한미 관세협상을 위한 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특위는 국민의힘 의원들이 민주당 주도의 재판소원법 처리 등을 문제 삼으면서 어제 첫날부터 파행했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 이승희)