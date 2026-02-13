[한반도 포커스] 김정은 5년 구상 나온다…'트럼프 친분' 꺼낼까

이미지 확대하기

<앵커>북한이 이달 하순에 최대 정치 행사인 노동당 대회를 개최한다고 밝혔습니다. 대내외 정책에 있어 북한의 향후 5년 구상을 밝히는 자리여서 한반도 정세에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.김아영 기자가 보도합니다.<기자>북한이 지난 7일 노동당 정치국 회의를 열고 5년 만에 열릴 당 대회 개최 시기를 공개했습니다.[조선중앙TV : 2월 하순 혁명의 수도 평양에서 개회할 데 대한 결정서를…. ]2월 하순 혁명의 수도 평양에서 개회할 데 대한 하순이라고 언급한 만큼 16일 김정일 생일을 기념하고 당 대회에 돌입할 가능성이 큽니다.당 대회는 북한의 향후 5년 치 대내외 정책 밑그림이 드러나는 자리로, 당장 관심을 끄는 건 트럼프 미 대통령의 4월 방중을 앞두고 김정은이 내놓을 대미 메시지입니다.미국이 인도적 사안에 대한 제재 면제 조치를 내놓는 등 유화적 움직임을 일부 보이고 있지만, 북한 반응은 아직 없는 상태입니다.전문가들은 러우 전쟁과 미중 정상회담 등 정세 불확실성이 큰 상황에서 전략적 모호성을 유지하는 메시지가 나올 가능성에 무게를 싣고 있습니다.[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 대미 메시지는 굉장히 절제되고 신중하고 아마 건조한 방식으로 나갈 가능성이 높다. 북한도 관망이 좀 필요하고 운신의 폭을 좀 확보할 필요가 있다(고 보여집니다.) ]북한도 관망이 좀 필요하고 운신의 폭을 확보할 필요가 있다 지난해 10월 트럼프 대통령의 방한 계기 만남이 불발된 가운데, 한미연합훈련이 끝나는 3월을 국정원은 정세 분기점으로 꼽았습니다.남북 관계에 있어선, 적대적 두 국가를 선언한 북한이 당 대회와 이어질 최고인민회의를 통해 이를 제도화하는 단계로 넘어갈지가 관건으로 꼽힙니다.[박영자/통일연구원 선임연구위원 : 당규약 서문에 조국 통일과 민족 역량 강화 부분이 있거든요. (이걸 빼는 수준까지 할지, 더 나아가) 만약에 적 규정이 들어가면 그건 북한 체제 정체성 자체를 완전히 바꾸는 장기적 지속적인 것이 되는 거고. ]북중 관계는 다소 냉랭해진 분위기가 감지되는 가운데, 김정은은 러시아 파병을 통한 북러 밀착을 성과로 부각하면서 이른바 '포괄적 전략적 동반자' 관계를 지속하겠다는 구상을 밝힐 것으로 예상됩니다.