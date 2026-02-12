강훈식 "부동산 폐해 끝내야…입법·행정권 총동원 가능"

▲ 강훈식 대통령 비서실장

강훈식 대통령 비서실장은 "지금의 정부는 입법권과 행정권을 총동원할 수 있는 정부"라며 "이는 부동산 시장에 분명한 메시지가 될 것"이라고 말했습니다.강 실장은 MBC라디오 '권순표의 물음표'에 출연해 "그동안 매 정부가 부동산을 대한민국의 폐해라고 얘기해 왔다.이재명 정부에서는 '이 망국적 폐해를 끝낼 수 있다, 또는 끝내야 한다'는 생각을 하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.특히 현 정부와 이전 정부의 차별점에 대해 여당이 절대다수 의석을 차지하면서 입법부와 행정부가 일사불란하게 총력전을 펼칠 수 있다는 점을 언급했습니다.강 실장은 "이제까지는 대통령이 (부동산 정책에 대해) 언급을 해도 '입법이 되려면 몇 개월이나 걸릴 거야', '좀 버티면 이번 정부가 지나가겠지'라고 생각하지 않았나.'정권은 5년이고 부동산은 평생'이라며 버티는 분들도 많았다"고 되짚었습니다.다만, 강 실장은 "지금은 그렇지 않다"며 "(정부의 부동산 정책 기조에) '거스를 수 없구나'라는 생각이 들도록 단호하게 행정을 집행해 가겠다는 게 정부 생각"이라고 강조했습니다.이에 더해 "이 대통령은 시장을 가장 잘 이해하는 대통령 중 한 명으로, 부동산 시장도 잘 알고 있다"며 "어디서 뭐가 문제인지, 어떻게 해결해야 하는지를 계속 연구한다"고 부연했습니다.그러면서 "이 대통령은 '틈새가 생기지 않도록 하라'고 계속 주문한다.정책에 빈틈이 생기면 이를 비집고 투기 세력이나 또 다른 의도를 가진 세력이 들어올 수 있다고 누차 강조한다"고 강조하기도 했습니다.강 실장은 최대 계약 규모가 60조 원에 달하는 캐나다 잠수함 도입 사업과 관련해 이 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다에 방문해 느낀 점도 전했습니다.강 실장은 "수주 여부가 결론 나기까지는 빨라도 6개월이 걸릴 것으로 보인다.한국의 수주 확률을 숫자로 얘기하면 49%로 보고 있다"며 경쟁국인 독일이 만만찮은 상대임을 시사했습니다.그러면서도 "여러 무기체계 및 무기 자체에 대한 역량은 한국이 인정받고 있다"라며 "또 캐나다는 (잠수함 수주에 대응하는) 투자도 요청하는데, 이런 점을 해결하는 게 우리의 과제"라고 말했습니다.이어 "한국은 납기일을 잘 지키고, 안타까운 현실이지만 남북 대치 상황 속에 상시 운영체계를 가동하는 등 실전배치 경험이 있는 것 역시 중요한 포인트"라며 수주에 대한 희망이 여전히 남아있다고 설명했습니다.오는 6월 지방선거에 충청권 광역단체장으로 출마할 수 있느냐는 취지의 질문에는 "반드시 이재명 정부가 성공해야 한다는 것이 저의 명확한 생각"이라며 "자리 문제(거취 문제)는 여러 공간이 생기면 생기는 대로 하면 된다고 생각한다"면서 즉답을 피했습니다.