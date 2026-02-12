민주당 윤리심판원, '축의금 논란' 최민희 경고…장경태는 계속 심사

▲ 더불어민주당 최민희·장경태 의원

민주당 윤리심판원은 국정감사 중 자녀의 국회 결혼식으로 축의금 논란을 빚은 최민희 의원에 대해 '경고' 처분을 의결했습니다.윤리심판원은 여의도 중앙당사에서 회의를 진행한 결과 최민희 의원이 품위유지 의무를 위반했다고 보고 가장 낮은 단계의 징계를 결정했습니다.윤리심판원이 내릴 수 있는 징계는 제명, 당원 자격 정지, 당직 자격 정지, 경고가 있습니다.윤리심판원은 최 의원이 딸 대신 결혼식 장소를 예약했을 가능성은 낮다고 봤지만 국감기간 중 피감기관 등으로부터 축의금과 화환을 받은 사실이 보도돼 물의를 일으켰다고 판단한 것으로 전해졌습니다.국회 과학기술정보방송통신위원장인 최 의원은 국정감사가 진행 중이던 지난해 10월 국회에서 딸 결혼식을 치르면서 피감기관 등으로부터 축의금과 화환을 받아 논란에 휩싸였습니다.최 의원은 기관 및 기업으로부터 받은 축의금을 모두 반환하도록 했다고 해명한 바 있습니다.윤리심판원 의결 결과가 이르면 13일 당 최고위원회에 보고되는 것으로 징계 수위는 확정됩니다.윤리심판원은 독립된 기구라 최고위에서 징계 수위를 달리 정할 수 없습니다.최고위 보고로 징계가 확정되면 최 의원에게 징계 결과를 서면으로 통보할 예정입니다.윤리심판원은 장경태 의원의 성추행 의혹에 대해서도 심의를 진행했으나 결론을 내리지 못하고 계속 심사하기로 했습니다.장 의원은 2024년 10월 여의도 한 식당에서 여성을 성추행한 혐의로 고소당해 경찰 수사를 받고 있습니다.장 의원은 관련 의혹을 전면 부인하고, 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소했습니다.장 의원과 피해자 측 주장이 팽팽하게 맞서는 상황이라 경찰 수사의 결론이 날 때까지 '계속 심사'로 남겨질 것이란 관측도 나오고 있습니다.최 의원과 장 의원은 회의에 출석해 1시간가량 의혹에 대해 직접 소명한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)