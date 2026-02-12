태국 고등학교서 10대 총기 인질극…'인질 자청' 교장 총격 사망

▲ 태국 남부 송클라주 핫야이 지역의 한 고등학교에서 현지시간 11일 총격사건이 발생한 고등학교 앞에 태국 경찰이 서 있다.

태국 한 고등학교에서 10대 소년이 경찰로부터 탈취한 총기로 인질극을 벌인 끝에 학교 교장이 총에 맞아 숨졌습니다.현지시간 12일 AP 통신 등에 따르면 전날 오후 태국 남부 송클라주 핫야이 지역의 한 고등학교에 17살 소년이 총기를 들고 난입, 이 학교 교장 사시팟 신사모손과 여학생 1명을 총으로 쐈습니다.피격된 사시팟 교장과 여학생은 병원으로 옮겨졌으나, 총 2발을 맞은 교장은 과다 출혈로 이날 새벽 사망했다고 현지 당국이 밝혔습니다.용의자는 학교 근처 한 가정집에서 소란을 피우다가 신고받고 출동한 경찰에게 흉기를 휘두르고 총기를 탈취, 학교로 달아났습니다.이후 총기로 학생들을 위협, 약 300여 명을 인질로 붙잡고 경찰과 대치했습니다.용의자가 처음 여학생을 인질로 붙잡자 사시팟 교장이 자신이 대신 인질이 되겠다고 나선 직후 용의자가 쏜 총 2발을 맞았다고 현지 매체들은 전했습니다.인질극이 약 2시간가량 계속된 끝에 경찰은 용의자에게 총을 쏘고 그를 체포했습니다.경찰 총격으로 다친 용의자는 병원에서 치료받고 있습니다.또 현장에서 탈출하려던 학생 1명이 2층에서 뛰어내렸다가 다쳤으며, 나머지 학생들은 모두 안전하다고 현지 경찰은 밝혔습니다.용의자는 지난해 12월 병원 정신과에 입원하는 등 정신질환과 마약 사용 경력이 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 공격 동기를 조사 중입니다.이 학교는 페이스북에서 "비록 당신을 잃었지만, 당신이 남긴 추억과 선량함은 영원히 우리 마음속에 남아 있을 것"이라고 사시팟 교장을 애도했습니다.동남아에서 총기가 매우 많이 퍼진 나라 중 하나로 꼽히는 태국에서는 총기를 이용한 대형 강력 사건이 종종 발생하고 있습니다.2022년 10월에는 북동부 농부아람푸주 어린이집에서 마약 관련 혐의로 해고된 전직 경찰관이 총기를 난사하고 흉기를 휘둘러 어린이 20여 명 등 37명을 살해하는 태국 현대사 최악의 대량 살인 사건이 벌어졌고, 지난해 7월에는 방콕의 한 유명 시장에서 한 남성이 총기를 마구 쏴서 시장 경비원 5명이 숨지기도 했습니다.이에 총기 규제 강화 요구가 일었지만, 아직 뚜렷한 개혁은 이뤄지지 않았다고 AP는 전했습니다.태국에서는 현재 인구 7명당 1정꼴인 약 1천만 정의 총기가 유통되고 있는 것으로 추산됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)