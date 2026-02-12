뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

모굴 정대윤, 1차 결선서 19위로 탈락…아쉬운 실수

전영민 기자
작성 2026.02.12 22:42 조회수
모굴 정대윤, 1차 결선서 19위로 탈락…아쉬운 실수
▲ 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 에어리얼·모굴 파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 프리스타일 스키 남자 모굴 결승에 진출한 정대윤이 1차 경기를 펼치고 있다.

정대윤(서울시스키협회)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 프리스타일 스키 남자 모굴 1차 결선에서 아쉽게 탈락했습니다.

그는 오늘(12일) 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 1차 결선에서 34.28점을 받아 20명의 출전 선수 중 19위에 머무르며 상위 8명이 출전한 2차 결선 명단에 이름을 올리지 못했습니다.

정대윤은 주행 도중 미끄러지는 실수를 범하며 하위권으로 처졌습니다.
12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 에어리얼·모굴 파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 프리스타일 스키 남자 모굴 결승에 진출한 정대윤이 1차 경기를 펼치고 있다. (사진=연합뉴스)

모굴은 스키를 타고 1ｍ 남짓한 높이의 눈 둔덕(모굴)으로 뒤덮인 코스를 빠르게 내려오고, 점프대에서 날아올라 공중 연기도 펼치는 종목입니다.

턴과 공중 동작, 시간이 성적에 반영됩니다.

정대윤은 지난 10일에 열린 1차 예선에서 65.51점으로 29위 중 27위를 기록했으나 이날 열린 2차 예선에서 77.36점을 받아 14위로 상위 20명이 오르는 1차 결선행 티켓을 획득했습니다.

함께 출전한 이윤승(경희대)은 2차 예선에서 69.35점으로 27위에 그치며 탈락했습니다.

금메달은 호주의 우즈 쿠퍼, 은메달은 캐나다의 미카엘 킹즈버리, 동메달은 일본의 호리시마 이쿠마가 차지했습니다.

정대윤은 15일 프리스타일 스키 남자 듀얼 모굴에서 다시 메달에 도전합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지