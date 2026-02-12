일본 언론 "한일 정부, 다카이치 총리 3월 한국 방문 조율"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리

한국과 일본 정부가 다카이치 사나에 일본 총리의 3월 한국 방문을 조율하고 있다고 지지통신이 일본 정부 관계자를 인용해 오늘(12일) 보도했습니다.보도에 따르면 다카이치 총리가 다음 달 19일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하기 위해 미국을 찾는 일정에 맞춰 한국을 방문, 이재명 대통령과 회담하는 방안이 양국 정부 내에서 부상하고 있습니다.다카이치 총리가 한국을 찾을 경우 장소는 서울이나 이 대통령 고향인 안동이 거론되고 있다고 지지통신이 전했습니다.앞서 이 대통령은 지난달 13일 다카이치 총리 고향인 나라현을 찾아 정상회담을 하고 함께 유서 깊은 사찰인 호류지를 둘러봤습니다.다카이치 총리가 셔틀 외교 일환으로 한국을 방문하면 양국 정상이 개선 기조가 이어지고 있는 한일관계의 안정적 발전 방침을 확인할 것으로 예상됩니다.다만 오는 18일 일본 국회가 소집되면 2026회계연도 예산안 심의가 3월에도 지속될 것으로 전망돼 양국 정부가 일본 국회 일정 등을 고려해 조율을 이어갈 예정이라고 지지통신은 전했습니다.다카이치 총리는 지난 8일 치러진 중의원 선거에서 집권 자민당의 압승으로 안정적 정치 기반을 구축했습니다.이 대통령은 총선 직후 SNS 엑스를 통해 "선거 승리를 진심으로 축하드린다"고 축하 메시지를 전했습니다.이 대통령은 "앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 양국이 보다 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다"면서 "머지않은 시일 내 다음 셔틀 외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다"고 밝혔습니다.이에 다카이치 총리도 "일본과 한국은 국제사회의 여러 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라"라며 "다음 '셔틀 외교'를 통해 한국을 방문할 수 있기를 기대한다"고 화답했습니다.