이재성, 분데스리가 마인츠와 재계약…"계약 연장 기뻐"

전영민 기자
이재성, 분데스리가 마인츠와 재계약…"계약 연장 기뻐"
▲ 이재성, 마인츠와 재계약

축구 국가대표 미드필더 이재성(33)이 독일 프로축구 분데스리가 마인츠와 동행을 이어갑니다.

마인츠 구단은 오늘(12일) 독일 마인츠의 브루흐베흐 스타디움에서 이재성과 재계약을 체결했다고 밝혔습니다.

세부적인 계약 내용은 공개되지 않았으나 계약 기간은 2년으로 알려졌습니다.

2021년 여름 홀슈타인 킬(독일)을 떠나 마인츠에 합류한 이재성은 빠르게 팀의 핵심 자원으로 자리매김해 통산 159경기에서 28골 23도움을 기록 중입니다.

이재성은 올 시즌에도 리그 2골 2도움을 포함해 공식전에서 4골 4도움을 기록하며 팀의 주축으로 활약했습니다.

특히 강등권에 머물던 마인츠가 부진을 털어내고 최근 리그 13위까지 반등하는 과정에서 꾸준히 경기에 선발 출전하며 팀의 전력 안정에 기여했습니다.

마인츠의 니코 붕게르트 단장은 "이재성은 마인츠에서 다섯 번째 시즌을 맞이하며 꾸준히 팀의 중요한 역할을 해왔다. 그는 경기장 안팎에서 프로정신과 헌신적인 자세로 모범을 보이는 선수이다. 앞으로도 함께할 수 있게 되어 기쁘며, 그가 경기장 안팎에서 우리 팀에 큰 도움이 될 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다.

이재성 선수는 "마인츠와 계약을 연장하게 되어 매우 기쁘다. 이 유니폼을 계속 입을 수 있게 되어 자랑스럽고, 이곳에서 편안함을 느낀다. 선수로서, 그리고 한 사람의 개인으로서 마인츠에서 잘 보살핌을 받고 있다"고 재계약 소감을 밝혔습니다.

(사진=마인츠 구단 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
