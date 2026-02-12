뉴스
2026 AFC U-17 여자 아시안컵서 '남북 대결'…5월 중국서 개최

▲ 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 조 편성

오는 5월 중국에서 열리는 2026 아시아축구연맹(AFC) 17세 이하(U-17) 여자 아시안컵에서 남북 대결이 펼쳐집니다.

U-17 남자 대표팀은 베트남과 한 조에 묶였습니다.

우리나라는 오늘(12일) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 진행된 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 조 추첨에서 북한, 필리핀, 대만과 C조에 편성됐습니다.

지난 대회 챔피언이자 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 챔피언인 북한과 더불어 '복병' 필리핀과 한 조에 속해 쉽지 않은 여정이 예상됩니다.

FIFA가 그동안 격년제로 치른 남녀 U-17 월드컵을 2025년부터 매년 개최하기로 하면서 월드컵 예선을 겸하는 U-17 아시안컵도 매년 열리게 됐습니다.

지난해 열린 U-17 월드컵에서 아시아를 대표해 출전한 한국, 북한, 일본, 중국이 자동으로 올해 아시안컵 본선에 진출했고, 나머지 8개국은 예선을 거쳐 합류했습니다.

2022년 대회는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 대유행 여파로 취소된 가운데 최근에 열린 세 번의 대회(2017, 2019, 2024년) 성적에 따라 우리나라는 2번 포트에서 조 추첨을 시작했습니다.

U-17 여자 아시안컵은 12개국이 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치릅니다.

이후 각 조 1, 2위 6개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승자를 가립니다.

4강에 오르는 팀이 아시아 대표로 U-17 여자 월드컵에 출전합니다.

U-17 여자 월드컵은 2025년부터 5년간 모로코에서 열립니다.

여자 대회에 이어 총 16개국이 출전하는 U-17 남자 아시안컵 조 추첨이 이뤄졌습니다.

U-17 남자 아시안컵은 오는 5월 사우디아라비아에서 열립니다.

사우디와 함께 지난해 U-17 월드컵에 출전했던 8개국(한국, 북한, 인도네시아, 일본, 카타르, 타지키스탄, 아랍에미리트, 우즈베키스탄)이 올해 대회 자동 진출권을 얻었습니다.

나머지 7개국은 예선을 통과해 올라왔습니다.

최근에 열린 세 차례 대회(2018, 2023, 2025년) 성적에 따른 랭킹 포인트에서 가장 높은 점수를 기록해 1번 포트에 속한 한국은 예멘, 베트남, 아랍에미리트(UAE)와 함께 C조에서 다투게 됐습니다.

4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 8개 팀이 토너먼트로 우승자를 가립니다.

상위 8개 팀은 FIFA U-17 월드컵에 출전합니다.

다만, 카타르는 2025년부터 5년간 U-17 월드컵의 개최국으로서 아시안컵 성적과 무관하게 월드컵 본선이 확정된 상태입니다.

따라서 카타르가 8강에 오르면 조별리그에서 탈락한 팀 중 성적이 가장 우수한 한 팀이 추가로 월드컵에 나섭니다.

(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
