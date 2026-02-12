뉴스
"테러범, 고성국 영향 받았다" 비공식 보고…포착된 정황?

강민우 기자
작성 2026.02.12 20:28
<앵커>

국가정보원이 오늘(12일) 국회에, 지난 2024년에 발생한 이재명 대통령 피습 사건의 테러범 김 모 씨가, 고성국 씨를 비롯한 극우 유튜버들의 영향을 받았다고 비공개로 보고한 것으로 전해졌습니다. 북한과 관련해서는 김정은의 딸 주애가 후계자 내정 단계에 들어간 것으로 판단한다고 국정원은 보고했습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

'국가 공인 1호 테러'로 지정된 뒤 TF가 구성돼 전면 재수사가 이뤄지고 있는 지난 2024년 1월 부산 가덕도 이재명 대통령 피습 사건.

국가정보원이 오늘, 국회 정보위원회에 테러범 김 모 씨가 극우 유튜버들, 특히 고성국 씨의 영향을 받았단 내용을 보고했다고 정보위 민주당 간사인 박선원 의원이 전했습니다.

[박선원/민주당 의원 (국회 정보위원회 여당 간사) : (국정원은) '극우 유튜버들의 영향을 받은 것은 틀림없어 보인다'라고 하는 점, '고성국 TV'에 방문했던 사실까지 일부 확인하였습니다.]

재수사 TF는 그제, 수감 중인 김 씨를 조사한 걸로도 파악됐는데, 이때 이런 정황을 국정원 측이 확인한 걸로 보입니다.

다만 한 국민의힘 소속 정보위원은 "테러범 김 씨와 고성국 씨가 직접 연락했는지에 대해선 국정원이 '확인된 바 없다'"고 했고, "고성국 TV 방문 여부에 대해서만 '그런 것 같다'는 취지로 얘기했다"며, 민주당 박 의원과는 다소 다른 내용을 전했습니다.

유튜버 고 씨는 연락이 닿지 않았습니다.

사건 당시 이 대통령을 근접 수행했던 민주당 김지호 대변인은 "온라인 선동·정치적 혐오가 현실 폭력으로 이어진 것"이라며 "조직적 지원, 자금 흐름 여부를 수사해야 한다"고 촉구했습니다.

국정원은 북한과 관련해선, 김정은의 딸 주애가 일부 시책에 의견을 내는 정황이 포착되는 등 '후계자 내정 단계'에 들어간 걸로 판단한다고 보고했습니다.

또 조건이 충족된다면 북한이 미국과 대화에 응할 가능성이 있단 전망도 내놨습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서승현)
