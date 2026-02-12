뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 경찰, 강선우 구속영장에 "공동체의 근간을 흔들었다"

손기준 기자
작성 2026.02.12 18:17 조회수
[단독] 경찰, 강선우 구속영장에 "공동체의 근간을 흔들었다"
▲ 경찰 출석하는 강선우 의원

경찰이 강선우 의원에 대한 구속영장 신청서에 과거 강 의원의 발언 등을 거론하며 "성실한 노력보다 금력이 우선한다는 잘못된 신호를 사회에 전파하여 공동체의 근간을 흔들었다"고 적시했습니다.

SBS가 확보한 강 의원에 대한 경찰의 구속영장 신청서에 따르면, 경찰은 강 의원이 과거 고위공직자와 정치권의 도덕성을 강하게 문제 삼아 왔다는 점을 상세히 적시하며 이번 혐의의 중대성을 강조했습니다.

지난 2023년 9월 김행 여성가족부 장관 후보자를 둘러싼 의혹과 도덕성 문제가 불거지자 당시 더불어민주당 대변인이었던 강 의원은 "온갖 편법을 동원해 사리사욕을 채워온 흔적이 뚜렷하다"고 서면 논평을 냈다고 경찰은 적시했습니다.

경찰은 이 발언을 인용하며 "고위공직자에게 엄격한 도덕성을 강조했었음에도 정작 본인은 공천의 대가로 1억 원을 수수했던 것"이라고 지적했습니다.

경찰은 또 이보다 앞선 같은 해 5월엔 당시 국민의힘 태영호 의원의 '공천거래' 의혹이 불거졌을 때도 강 의원이 이를 비판했다며, "공천거래를 민주주의의 파괴로 규정하면서 맹비난했던 장본인"이라고 적었습니다.

경찰은 이러한 과거 발언들과 현재 강 의원이 받는 혐의 사이에 괴리가 크다는 점을 강조하며, 사안의 사회적 파장이 크다고 재차 강조했습니다.

지난달 20일 강 의원이 경찰에 출석하면서 "원칙에 벗어나는 삶을 살지 않았다"고 언급한 데 대해서도 경찰은 "이는 자신이 현역 국회의원이라는 신분인 점을 고려하여 정치적 신념인 '깨끗한 정치'에 부합하는 듯한 이미지를 주고자 함"이라고 지적했습니다.

민주당에서 제명된 강 의원은 그제 동료 의원들에게 편지를 보내 "1억 원은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다"며 1억 원의 공천 헌금을 수수한 혐의를 거듭 부인하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지