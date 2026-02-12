[단독] 경찰, 강선우 구속영장에 "공동체의 근간을 흔들었다"

▲ 경찰 출석하는 강선우 의원

경찰이 강선우 의원에 대한 구속영장 신청서에 과거 강 의원의 발언 등을 거론하며 "성실한 노력보다 금력이 우선한다는 잘못된 신호를 사회에 전파하여 공동체의 근간을 흔들었다"고 적시했습니다.SBS가 확보한 강 의원에 대한 경찰의 구속영장 신청서에 따르면, 경찰은 강 의원이 과거 고위공직자와 정치권의 도덕성을 강하게 문제 삼아 왔다는 점을 상세히 적시하며 이번 혐의의 중대성을 강조했습니다.지난 2023년 9월 김행 여성가족부 장관 후보자를 둘러싼 의혹과 도덕성 문제가 불거지자 당시 더불어민주당 대변인이었던 강 의원은 "온갖 편법을 동원해 사리사욕을 채워온 흔적이 뚜렷하다"고 서면 논평을 냈다고 경찰은 적시했습니다.경찰은 이 발언을 인용하며 "고위공직자에게 엄격한 도덕성을 강조했었음에도 정작 본인은 공천의 대가로 1억 원을 수수했던 것"이라고 지적했습니다.경찰은 또 이보다 앞선 같은 해 5월엔 당시 국민의힘 태영호 의원의 '공천거래' 의혹이 불거졌을 때도 강 의원이 이를 비판했다며, "공천거래를 민주주의의 파괴로 규정하면서 맹비난했던 장본인"이라고 적었습니다.경찰은 이러한 과거 발언들과 현재 강 의원이 받는 혐의 사이에 괴리가 크다는 점을 강조하며, 사안의 사회적 파장이 크다고 재차 강조했습니다.지난달 20일 강 의원이 경찰에 출석하면서 "원칙에 벗어나는 삶을 살지 않았다"고 언급한 데 대해서도 경찰은 "이는 자신이 현역 국회의원이라는 신분인 점을 고려하여 정치적 신념인 '깨끗한 정치'에 부합하는 듯한 이미지를 주고자 함"이라고 지적했습니다.민주당에서 제명된 강 의원은 그제 동료 의원들에게 편지를 보내 "1억 원은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다"며 1억 원의 공천 헌금을 수수한 혐의를 거듭 부인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)