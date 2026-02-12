뉴스
벤츠 지난해 순이익 반토막…"관세비용 1조 7천억"

김민표 기자
작성 2026.02.12 18:07 조회수
벤츠 지난해 순이익 반토막…"관세비용 1조 7천억"
▲ 벤츠 로고

독일 자동차업체 메르세데스-벤츠 그룹(이하 벤츠)의 지난해 순이익이 1년 사이 거의 절반으로 줄었다고 회사 측이 밝혔습니다.

벤츠가 12일(현지시간) 발표한 지난해 실적을 보면 순이익은 53억 3천100만 유로(9조 1천200억 원)로 2024년 104억 900만 유로(17조 9천400억 원)에서 48.8％ 감소했습니다.

세전 영업이익은 57.2％ 줄어든 58억 2천만 유로(9조 9천500억 원)였습니다.

매출은 1천322억 1천400만 유로(226조 400억 원), 승용차 판매량은 180만 1천291대로 각각 9.2％ 감소했습니다.

경제지 한델스블라트는 지난해 영업이익이 2019년 이후, 승용차와 밴을 합친 판매량은 2014년 이후 최저치라고 전했습니다.

벤츠는 지난해 관세 비용이 10억 유로(1조 7천100억 원)에 달할 것이라면서 "글로벌 관세와 환율 역풍, 중국 내 치열한 경쟁의 영향을 받았지만 승용차 부문에서 35억 유로(5조 9천900억 원) 넘는 비용을 절감해 완화했다"고 밝혔습니다.

벤츠는 세계 최대 시장 중국에서 고급차 수요가 부진한 데다 현지 업체들과 경쟁에서도 밀려 고전하고 있습니다.

지난해 중국 판매량은 55만 1천900대로 전년보다 19％ 줄었습니다.

벤츠는 올해 중국 판매량이 작년보다 더 줄어들 것으로 전망했습니다.

그러나 글로벌 승용차 판매량은 200만 대 수준을 회복하고 승용차 영업이익률은 3∼5％를 기록할 것으로 내다봤습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
