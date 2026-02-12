뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[똑소리E] 비트코인 6만7천 달러, 마지막 방어선…무너지면 벌어질 일

권애리 기자
작성 2026.02.12 18:00 조회수
PIP 닫기
12만 달러라는 '꿈의 고지'를 점령하며 '디지털 금'으로 추앙받던 비트코인. 불과 몇 달 만에 시장의 공기는 차갑게 식었습니다. 2026년 몰아닥친 '크립토 윈터', 언제까지 이어질까요?

이번 하락장은 단순히 '많이 올라서 떨어진 것' 그 이상의 복잡한 시그널을 보내고 있습니다. 비트코인 탄생 이후 4번째 반감기의 도래와 자칭 '크립토 대통령' 트럼프 2기 출범 이후 비트코인에게 훈풍을 불어주던 환경이 다층적으로 변화하고 있단 겁니다.

"코인은 실체가 없지만 확실한 '실수요'가 있습니다. 다만, 그 겨울이 얼마나 길어질지가 관건이죠." (오태민 한양대학교 교수)

비트코인이 '디지털 금'이라는 왕관을 내려놓고 다시 '위험 자산'의 꼬리표를 달게 된 결정적 이유, 그리고 전문가들이 예측하는 진짜 '바닥'의 위치는 어디일까요? 개당 8만 8천 달러, 7만 5천 달러, 6만 7천 달러라는 '결정적 계단'을 하나하나 내려온 비트코인. 이 아래의 결정적 계단은 어디일까요?

장기적 우상향이라는 믿음과 '역대급 혹한기'라는 현실 사이에서 갈팡질팡하는 지금, 비트코인의 운명을 가를 결정적 변수들을 <똑소리E> 권애리 기자가 똑! 소리 나게 짚어드립니다.

1. '케빈 워시 충격' 지나도 반등 못해
2. 코인 덮친 '레버리지의 역습'
3. '크립토 대통령'도 등 돌린 코인의 겨울?
4. 지금은 비트코인 '혹한기'?
5. 트럼프 정부, 비트코인에 선 그었다?
6. 역시 믿을 건 '진짜 금' 뿐?

(취재 : 권애리, 영상취재 : 강동철, 구성 : 김은지, 편집 : 채지원, 디자인 : 채지우, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지