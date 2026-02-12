경기도 부동산특별대책반 가동…아파트 가격 담합 4명 입건

▲ 경기도 부동산특별대책반 회의

경기도 '부동산시장 교란특별대책반'은 온라인 커뮤니티를 결성해 아파트 가격을 담합한 하남 A아파트단지 입주민 4명을 공인중개사법 위반 혐의로 입건했다고 12일 밝혔습니다.이들은 10억 원 이상으로 아파트를 매도하는 내용의 가이드라인을 정하고 10억 원 미만으로 매물이 나오는 경우 해당 공인중개사무소를 허위매물 취급 업소로 낙인찍고 집단 민원을 넣은 혐의를 받고 있습니다.공인중개사무소 4곳은 항의 전화와 허위 신고로 매물 광고를 내릴 수밖에 없었다며 영업 피해와 정신적 고통을 호소한 것으로 전해졌습니다.특별대책반은 또 성남 B아파트단지도 하남 사례처럼 집값을 인위적으로 띄우기 위해 담합한 정황을 포착해 내사를 진행 중입니다.B아파트단지 주민들은 담합 가격 밑으로 나온 매물을 중개한 공인중개사무소를 찾아가 고객인 것처럼 행사하며 업무를 방해한 것으로 알려졌습니다.용인에서는 일부 공인중개사들이 친목회를 만들어 비회원과는 공동중개를 거부하는 등 배타적 영업을 한 사실이 확인돼 수사를 벌이고 있습니다.김동연 지사는 이날 특별대책반 회의를 주재해 "집값 담합행위, 전세사기, 토지거래허가구역내 부정 허가 등 부동산 시장을 위협하는 3대 불법행위를 집중 수사해 시장교란 세력을 완전히 발본색원하겠다"고 밝혔습니다.지난달 22일 발족한 특별대책반은 토지정보과장을 반장으로 모두 16명으로 구성됐으며 조만간 20명까지 늘릴 계획입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)