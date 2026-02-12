[뮤직Y] 아묻따밴드, 세상에 이런 밴드는 없었다…"얼추 차비만 주시면 달려갑니다"

연예계 각기 다른 직업인들이 밴드로 뭉쳤다. 가수 홍경민을 중심으로 한 아묻따밴드가 오로지 '즐겁기 위해' 뭉쳤다.



12일 오후 서울 동숭동 대학로의 한 공연장에서 '알고 있잖아' 무대를 선보인 아묻따밴드는 취재진의 뜨거운 열기에 깜짝 놀라 하며 얼떨떨한 모습을 보였다. 홍경민의 절친으로 객원 보컬로 무대에 선 차태현은 "이게 무슨 일인가 생각이 든다. 이렇게 많이 오실지 몰랐다. 너무 궁금하다. '왜 오셨나'"라고 말해 웃음을 자아냈다.



홍경민은 아묻따밴드 결성에 대해서 "사회인 야구나 낚시, 뜨개질처럼 이유 없이 좋아하는 뭔가가 있지 않나. 나에겐 밴드가 오랜 꿈이었다. 마음 맞는 멤버들을 찾지 못해서 목마르던 차에 김준현 씨에게 '이런 거 해보자' 했고, 이후에 조정민, 전인혁을 영입하고 이후에 조영수와 통화하다가 밴드를 결성했다."고 말했다.



히트곡 작곡가 조영수가 아묻따밴드 첫 데뷔곡 '알고 있잖아'를 작곡했고, 멤버들이 한 줄씩 힘을 모아 작사를 했다. 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다.



조영수는 "아묻따밴드 연습을 했다는 홍경민이 너무나 설레고 행복해 보였다. 그래서 '나도 하면 안돼?'라고 부탁했다. 경민이가 어안이 벙벙해서 '너도 하려고?'해서 그렇게 만나게 됐다."고 설명했다.



김준현은 아묻따밴드의 목표는 없다고 잘라말했다. 그는 "CD자켓에도 썼지만 우리는 합주를 3~4시간씩 하고 음악 얘기 하느라 8시간 정도 하고 동트면 집에 간다. 음악에 대한 미련이 많으니까 사비를 들여서라도 해외 콘서트를 해보고 싶다. 그 정도로 정말 재밌게 하고 싶다."고 애정을 보였다.



첫 객원보컬은 차태현이고, 두 번째 보컬은 배우 장혁이다. '용띠클럽'의 장혁을 보컬로 영입했다는 홍경민은 "장혁 씨가 색깔이 되게 확실하다. 무슨 노래를 불러도 '추노'처럼 되는 게 아주 독보적이다."라면서 "앞으로 객원 보컬들도 배우든 누구든 전혀 상관이 없다. 모두에게 열려있다."고 말했다.



야다와 전인혁 밴드의 전인혁은 "홍경민 형에게 이 얘기를 듣고 귀를 의심했는데 결국 여기까지 왔다. 차태현 님이 보컬을 하는 것에 대해서 아쉬움은 전혀 없다."면서 "차태현의 보컬은 우리가 표현할 수 없는 소년의 감성이 있다. 태현이 형의 보컬이 이 곡에 적격이라고 생각한다."고 칭찬했다.



마지막으로 김준현은 "우리는 원하는 게 없다. 하고 싶은 음악을 다 하는 것만으로도 충분하다."면서 "그래도 하나 바라자면 락페스티벌에 한번 서보고 싶다. 저희가 페이가 많지 않다. 한 덩어리로 주시면 움직일 수 있다. 겁먹지 마시고 연락 주시면 좋겠다. 얼추 차비만 주시면 된다."고 말해 웃음을 자아냈다.



아묻따밴드의 첫 데뷔 앨범 '알고 있잖아'는 오는 13일 오후 6시 공개된다.





사진=넥스타엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)