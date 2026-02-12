"미중, 4월 베이징 정상회담서 무역 전쟁 휴전 연장할 듯"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 4월 베이징 정상회담을 통해 '무역전쟁 휴전'을 연장할 것으로 예상된다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 소식통들을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 트럼프 대통령과 시 주석이 오는 4월 초 베이징에서 회담할 것으로 예상되는 가운데 양국은 지난해 한국에서 협상한 '무역전쟁 휴전'을 최대 1년 연장할 것으로 전망됩니다.양국 정상은 지난해 10월 부산에서 열린 정상회담을 계기로 서로를 겨냥한 추가 관세와 무역 보복 조치 일부를 유예한 바 있습니다.세자릿수의 높은 관세율, 중국의 희토류 수출 통제 강화 및 미국산 농산물 수입 중단, 미국의 중국 수출 통제 등 일련의 조치들이 양국의 무역전쟁 확전 자제 합의로 유예됐습니다.회담 직후 중국은 미국에서 정치적으로 민감한 농산물인 대두 구매를 재개하며 합의 이행 의지를 보였습니다.몇 달 동안 유지돼온 '휴전' 조치를 연장하는 것은 현실적이고 실행 가능한 조치라는 관측 속에 소식통들은 중국 측 구매 약속을 포함한 단기적 경제 성과를 중심으로 이번 정상회담의 틀이 마련될 것이라고 전했습니다.트럼프 대통령은 오는 11월 중간선거를 앞두고 가시적인 성과가 필요한 상황입니다.다만, 트럼프 행정부가 미국 기업의 대중국 투자를 장려하는 것으로 비칠 것을 경계하고 있어 미국 기업의 최고경영자(CEO)들이 경제사절단으로는 아직 초청되지 않았다고 한 소식통은 전했습니다.그러나 결국 자동차와 에너지 분야에서의 합의가 이뤄질 수 있다고 또 다른 소식통이 전했습니다.SCMP는 4월 초로 거론되고 있는 방중 시기에 대한 전망도 보도했습니다.소식통 중 2명은 SCMP에 트럼프 대통령의 중국 도착일로 3월 31일이 검토되고 있으며 사흘간의 방문 일정으로 4월 첫째 주에 정상회담을 갖는 계획안이 논의되고 있다고 전했습니다.중국의 전통 명절 청명절을 고려해 일정이 조정되고 있으며 정확한 시기는 여전히 논의 중이라고 소식통들은 덧붙였습니다.올해 청명절은 4월 5일이며 이날 전후로 사흘간(4월 4∼6일)은 공식 연휴입니다.또 복수의 소식통은 미국과 중국 정부 모두 일정을 공식적으로 확정 짓지는 않았지만, 4월 초로 정해질 것이라고 전했습니다.앞서 폴리티코도 복수의 관계자를 인용해 양국 간 정상회담이 4월 첫 주 베이징에서 열릴 예정이라고 보도한 바 있습니다.4월 방중 계획은 트럼프 대통령과 시 주석 간 이뤄진 지난 4일 통화에서도 언급됐습니다.트럼프 대통령은 통화 직후 SNS를 통해 무역, 군사, 4월 중국 방문, 타이완, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국 석유 및 가스 구매, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급 등을 논의했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령의 4월 방중 계획은 중국 정부의 언급을 통해 더 가시화되는 분위기입니다.통상 정상 외교 일정에 대해 개시 직전까지 함구해온 중국은 12일 이례적으로 트럼프 대통령의 '4월 방중'이라는 말을 직접 꺼냈습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 "정상 외교는 중미 관계에서 대체 불가능한 전략적 인도 역할을 발휘하고 있다"며 "얼마 전 양국 정상의 통화 중 트럼프 대통령은 다시금 4월 방중 의사를 표명했고, 시진핑 주석은 트럼프 대통령 방중 초청 입장을 재확인했으며, 양측은 이에 관해 소통을 유지하고 있다"고 말했습니다.린 대변인은 "중미 경제·무역 관계의 본질은 호혜와 윈윈으로 양국은 응당 양국 정상이 이룬 중요 합의를 잘 이행해 중미 경제·무역 협력과 세계 경제에 더 많은 확실성과 안정성을 주입해야 한다"고 덧붙였습니다.