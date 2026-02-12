전주 아파트에 들개떼 잇단 출몰…'시민 위협 추정' 3마리 포획

▲ 포획된 들개들

최근 전북 전주시 아파트단지 인근에서 들개떼가 출몰해 불안감이 커지는 가운데 시민을 위협한 것으로 추정되는 들개들이 포획됐습니다.전주시에 따르면 지난 4일 들개떼가 한 아파트 앞에서 행인을 위협한 사건이 발생한 직후 동물보호팀과 유기동물 포획반이 수색에 나서 새벽 0시쯤 포획틀에 들개 3마리가 포획된 것을 확인했습니다.이들 개는 동물보호법에 따라 유기동물보호센터에 이송돼 보호·관리 중으로, 시는 행동 특성과 상태를 확인한 뒤 규정에 따라 조치할 방침입니다.이달 초부터 전주시 송천동 인근에서 들개가 무리 지어 다니면서 시민을 위협하는 신고가 잇따라 접수됐습니다.이에 따라 시는 들개 출몰 취약지역 순찰 강화, 포획 인력·장비 상시 점검, 유기·방치행위 단속·홍보 강화 등에 나섰습니다.강세권 시 농업기술센터소장은 "들개 문제는 유기·방치 등 복합적 요인이 작용하는 사안인 만큼 단기간에 근절하기 쉽지 않다"면서 "시민 생명과 안전을 최우선 가치로 두고 선제 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=전주시 제공, 연합뉴스)