의협, 2027 의대 모집 인원 조정 촉구…"의학교육협의체 구성해야"

▲ 김성근 대한의사협회 대변인

대한의사협회가 정부에 2027학년도 의과대학 모집 인원을 축소해 증원 규모를 최소화할 것과 실질적인 의학교육협의체 구성을 촉구했습니다.의협은 오늘(12일) 정례 브리핑을 통해 의학교육은 단순히 책걸상을 추가한다고 되는 것이 아니라며, 정부의 증원 정책이 교육 부실을 초래할 것이라고 비판했습니다.특히 많은 휴학생이 복학할 2027년에 490명을 증원하는 것은 대학에 큰 짐을 지게 하는 것이라며, 사전 모집 인원 조정을 통해 증원 규모를 최소화해야 한다고 요구했습니다.의협은 이어 의학교육 전문가와 교육 당사자가 참여하는 '의학교육협의체'를 즉각 구성할 것을 제안했습니다.이를 통해 대학별 수용 능력을 객관적으로 검증하고 교육의 질 저하를 막기 위한 대책을 논의해야 한다는 주장입니다.다만 구체적인 대응 방식에 대해서는 신중한 입장을 보였습니다.의협은 현재 다양한 직역의 목소리를 수렴하고 정부 발표 내용을 해석하는 단계라며, 대응 방안을 결정하기까지 시간이 더 걸릴 수 있다고 설명했습니다.다른 의료계 단체들도 잇따라 회의를 열고 대응책 마련에 나섭니다.전국의과대학교수협의회는 내일 기자간담회를 열어 의대 인력 심의 기준에 대한 검증 필요성을 제기할 예정이며, 대한전공의협의회는 모레 온라인 임시 대의원총회를 개최합니다.의료계 내부에서는 이번 증원 인력이 모두 지역의사로 배정된 데다, 전공의들이 현장에 복귀한 지 얼마 되지 않은 상황 등을 고려할 때 과거와 같은 즉각적인 강경 대응은 현실적으로 쉽지 않을 것이라는 분석도 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)