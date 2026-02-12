'건진법사 측근' 법조 브로커 징역 3년…2심서 형량 1년 늘어

▲ 서울 서초구 서울고법이 있는 서울법원청사의 모습

재판에 영향력을 행사할 수 있다며 금품을 챙기는 등 이른바 '법조 브로커' 역할을 해 재판에 넘겨진 건진법사 전성배 씨의 측근이 항소심에서 형량이 늘어 징역 3년을 선고받았습니다.서울고법 형사3부(이승한 부장판사)는 오늘(12일) 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 이 모 씨의 선고 공판에서 징역 2년을 선고한 1심 판결을 깨고 징역 3년을 선고했습니다.1심이 선고한 추징금 4억 원은 그대로 유지됐습니다.재판부는 "재판 절차가 외부의 부당한 영향력이나 거래에 의해 좌우된다고 국민들이 의심한다면 의심의 존재 자체만으로도 법치는 뿌리부터 흔들리게 되고 형사절차의 공정성은 치명적 손상을 입게 된다"고 지적했습니다.그러면서 "피고인의 범행은 금전적 손실을 준 것을 넘어 법치주의 최후의 보루인 법원의 독립과 재판 공정성, 법관 직무수행에 대한 사회 일반의 신뢰를 흔드는 중대한 범죄"라며 "그에 상응하는 엄중한 처벌이 필요하다"고 질타했습니다.수사에 협조하지 않았고 법정에서 납득할 수 없는 변명으로 일관한 점, 청탁 명목으로 금품을 수수한 전력이 여러 차례 있는 점 등도 불리한 양형 사유로 고려됐습니다.이 씨는 '대통령 부부나 국민의힘 유력 정치인, 고위 법조인과 가까운 건진법사에게 부탁하면 재판에서 무죄를 받아줄 수 있다'며 재판 관련 청탁을 해주는 대가로 4억 원을 수수한 혐의로 지난해 8월 구속기소 됐습니다.특검팀은 1심에 이어 2심에서도 징역 4년을 선고해달라고 구형했습니다.이 씨 사건은 김건희 특검은 물론 3대 특검팀(내란·김건희·순직해병)이 기소한 사건 중 가장 먼저 1·2심 선고가 나온 사례입니다.(사진=연합뉴스)