아묻따밴드, 뜻밖의 취재열기 깜짝…차태현 "아이돌도 아닌데 이게 웬일"

장르와 분야의 경계를 허문 아묻따밴드가 가요계에 새 도전장을 내밀었다. 객원보컬로 참여한 배우 차태현은 "얼떨떨하다."라는 소감을 밝혔다.



12일 오후 서울 동숭동 대학로의 한 공연장에서 진행된 아묻따밴드 데뷔앨범 발매 쇼케이스에서 차태현은 100명이 넘는 취재진으로 가득 찬 공연장을 본 뒤 "이게 무슨 일인가 생각이 든다. 이렇게 많이 오실지 몰랐다. 너무 궁금하다. '왜 오셨나'"라고 말해 웃음을 자아내면서 "얼떨결에 이 자리에 있지만 덕분에 아묻따밴드 음원이 생긴다는 게 너무 고맙고 좋은 일이다. 우리가 아이돌이 아닌데 이렇게 많이 오다니"라며 놀라워했다.



드럼을 맡은 개그맨 김준현은 "기분이 무지무지 좋다. 새 프로그램 제작발표회 할 때도 이렇게 많이 오지 않는다. 이렇게 많이 관심을 가져주셔서 감개무량하다."고 말했다.



아묻따밴드는 가수 홍경민의 적극적인 추진으로 결성이 이뤄졌다. 리더 홍경민은 "개인적으로는 이렇게 많은 기자분들이 오신 날은 군대 제대하는 날이었다. 평소에 못 느낀 기분이었다. 아마추어 때 공연하러 가면 이렇게 설레고 묘한 기분이 있었는데 지금이 딱 그렇다. 좋은 멤버들 만나서 뜻하지 않게 큰 복을 누린 것 같다."며 놀라워했다.



조영수 역시 작곡가가 아닌 키보더로 무대에 섰다. 그는 "고등학교 때부터 밴드 해서 음악을 했다. 그동안은 작곡만 했었는데 음악에 대한 열정이 시들어졌을 때 이렇게 음악 하나로 대학에 가고자 했던 그런 기분이 들어서 너무너무 행복하다."고 소감을 전했다.



데뷔 곡 '알고 있잖아'는 스케일감이 느껴지는 스타디움 팝과 록 장르가 어우러진 사랑의 세레나데로, 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다. 조영수 작곡가가 작곡을 맡고 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 사랑 앞에서 가장 솔직해지는 순간을 섬세하게 담아낸다.



아묻따밴드의 첫 데뷔 앨범 '알고 있잖아'는 오는 13일 오후 6시 공개된다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)