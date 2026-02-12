뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '나홀로 추락' 줄줄 녹는 비트코인…코인 억만장자는 "지금이 기회" 왜?

신정은 기자
작성 2026.02.12 16:22 조회수
PIP 닫기
비트코인 가격이 글로벌 증시와 동조화 현상을 깨고 홀로 추락하고 있는 가운데, 비트코인 채굴업체를 창업했던 1.6조 원대 억만장자가 "지금이 기회"라고 주장했습니다.

비트코인 채굴업체에서 지금은 블록체인과 인공지능 투자회사로 변신한 비트퓨리 창업주 겸 회장 발 바빌로프는 자신의 SNS을 통해, "비트코인 하락은 포트폴리오를 재조정하고, 낮은 가격에서 매수할 기회"라고 밝혔습니다.

비트코인을 채굴하는 하드웨어를 설계해 1조 5900억 원 상당의 재산을 모은 바빌로프가 가치가 크게 떨어진 상황에서 "지금이 기회"라는 소수의견을 제시한 셈인데.

다만 자신의 투자금액이 얼마나 되는지, 최근 얼마나 매수했는지는 공개하지 않았습니다.

블룸버그에 따르면 비트코인 가격은 현지시간으로 11일 한때 6만 7000달러 아래로 떨어졌습니다.

지난 10월 고점 대비 46%가량 폭락한 수치입니다.

이더리움 역시 장중 한때 5.3% 하락하며 1902달러까지 밀렸습니다.

이번 하락은 상대적으로 위험 자산으로 여겨지는 주식과 코인이 함께 오르는 동조화 현상이 깨지며 코인 매수 심리가 더 급격하게 얼어붙었다는 평가입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인 , 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지