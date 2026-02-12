뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌D리포트] 생일풍선 쏴놓고는 마약단체 탓…트럼프 정부 또 거짓말 논란

김범주 기자
작성 2026.02.12 15:41 조회수
PIP 닫기
미국 서남부 엘패소 공항이 갑자기 폐쇄됐던 사건을 놓고 또 한 번 트럼프 정부가 거짓말을 했다는 논란이 불거지고 있습니다.

미국 연방항공청은 현지시간 11일, 멕시코와 붙어있는 엘패소 공항을 최대 열흘 간 폐쇄한다고 발표했습니다.

교통부 장관은 멕시코 마약단체가 드론으로 침투를 해와서 국방부가 방어를 했다고 발표했습니다.

이 공항은 하룻만인 12일 다시 문을 열었는데, 뉴욕타임스와 AP통신은 정부 발표가 사실과 다르다고 여러 관계자를 인용해서 보도했습니다.

우선 멕시코 카르텔이 드론을 보낸게 아니라, 미군이 공중에 떠 있는 생일 풍선을 잘못 인식하고 공격했다고 보도했습니다.

그리고 또 연방항공청이 반대하는 데도 국방부가 드론 방어용으로 개발해 온 고출력 레이저 무기를 이 풍선에 시험 사용했다고 전했습니다.

문제는 이 레이저 기술이 공항에 착륙하고 출발하는 일반 여객기에 어떤 영향을 미치는지 안전성 검토가 이뤄지지 않은 상태였다는 겁니다.

언론들은 연방항공청이 무기 사용직전에 안전 확보 차원에서 공항을 최대 열흘 폐쇄한다는 발표를 한 것이라고 전했습니다.

하마터면 대형 사고로도 이어질 수 있었던 건데, 엘패소 시장은 바로 반발했습니다.

[레나드 존슨/엘패소 시장 : 시와 공항당국, 병원과 협의 없이 공항을 폐쇄할 수 없습니다.]

백악관과 국방부, 교통부는 이 보도 이후에 쏟아지는 논평 요구에도 아직 입장을 내놓지 않고 있습니다.

(취재 : 김범주, 영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지