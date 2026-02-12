엔비디아, 타이베이에 해외지사 본부 설립…1조 8천억 원 투자

▲ 엔비디아와의 계약 체결 사실을 밝힌 장완안 타이베이시장(가운데)

인공지능(AI) 기술 생태계 중심에 있는 엔비디아가 타이완 수도 타이베이시와 해외지사 본부인 '엔비디아 타이완 신사옥' 관련 계약을 체결했습니다.타이완 언론에 따르면 장완안 타이베이시장은 엔비디아와 건설부지 계약을 완료했다며 "타이베이는 엔비디아의 집"이라고 말했습니다.그는 엔비디아의 해외지사 본부가 타이베이 베이터우·스린 과학단지에 자리 잡게 됐다고 밝혔습니다.지상권 계약 금액과 사용기간은 각각 122억 타이완달러(약 5천613억 원)와 50년이며, 사용기간을 추가로 20년 연장할 수 있습니다.이르면 오는 6월 착공 예정입니다.장 시장은 엔비디아가 해외지사 본부 설립 장소로 싱가포르, 홍콩, 영국령 버진아일랜드 등을 고려했지만, 꾸준한 설득과 노력으로 타이베이시에 유치하게 됐다고 전했습니다.소식통은 엔비디아가 타이완 신사옥 건설에 400억 타이완달러(약 1조 8천억 원)를 투입할 예정으로, 신사옥 건설부터 운영까지 1만 개 이상의 자리가 창출될 것으로 전망했습니다.앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난해 5월 컴퓨텍스 2025 기조연설에서 타이베이시 베이터우 스린에 미국 실리콘밸리 본사와 맞먹는 규모의 해외지사 본부를 짓겠다는 계획을 발표했습니다.(사진=타이완 중앙통신사 캡처, 연합뉴스)