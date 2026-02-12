중국 관영지 "EU '대중국 30% 관세' 부과시 와인 관세로 보복"

▲ 롤랑 레스퀴르 프랑스 재무장관

프랑스에서 유럽연합, EU를 향해 중국산 제품에 30% 추가 관세를 부과해야 한다는 제안이 나오자, 중국이 반던핑 조사와 상호 관세 등 보복 조치로 맞서겠다고 경고했습니다.중국 관영 글로벌타임스는 "최근 프랑스 한 기관이 EU에 대중국 추가 관세를 제의한 건, WTO 규칙 위반이며 중국에 대한 무역 선전포고"라고 지적했습니다.이어 "만약 EU가 중국 제품에 광범위하고 차별적 관세를 부과한다면, 프랑스 와인에 대한 반덤핑, 반보조금 조사를 비롯해 프랑스와 EU에 대한 차별 금지 조사, 관련 상품에 대한 상호 관세 조치 등으로 취할 수 있다"며 보복 조치 가능성도 내비쳤습니다.앞서 프랑스 정부 자문기관 전략·기획위원회는 지난 9일 보고서에서 중국이 유럽 산업에 위협이 되고 있다며 EU가 중국산 모든 상품에 30%의 관세를 부과하거나 유로화를 위안화 대비 20∼30% 절하해야 한다고 제안했습니다.홍콩 매체 SCMP에 따르면 롤랑 레스퀴르 프랑스 재무장관은 중국이 수출·투자에 과도하게 의존하는 경제적 불균형을 인지하고 있고 내수 중심 전환을 약속했으면서도 "수치상 변화가 없다"고 불만을 내비쳤습니다.그러면서 프랑스는 무역 불균형 조정에 참여할 준비가 돼 있다면서 표적 관세와 유럽의 저축률 증대 정책, 혁신 역량과 경쟁력 강화 정책 등을 예로 들었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)