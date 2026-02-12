국정원 "북한, 조건 충족 시 북미대화 소지 있어"

▲ 이종석 국가정보원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 국민의힘 이성권 정보위 간사와 출석하고 있다.

국가정보원이 북미 대화 가능성에 대해 "조건 충족 시 (북한이) 대화에 호응할 소지가 있다"고 국회에 보고했습니다.국정원은 오늘(12일) 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 브리핑에서 밝혔습니다.국정원은 "북한이 미국과 대화에 응할 가능성은 상존한다"며 "북한은 한미 팩트 시트, 미국 전략자산의 한반도 주변 전개에 그때마다 미국에 불만을 표시하고 있지만 미국과의 대화 자체를 부정하지 않고 도널드 트럼프 대통령에 대한 비방을 자제하고 있다"고 설명했다고 박 의원은 전했습니다.또 "대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사에 민감한 트럼프 대통령을 자극하지 않기 위해 시험 발사도 하지 않고 운신의 공간은 남겨두고 있다"며 "북미 간 접점 모색 가능성이 있다"고 국정원은 예상했습니다.(사진=연합뉴스)