미 하원서 대캐나다 관세 반대 결의안 통과…공화 6명 이탈 '충격'

▲ 미국 의사당 전경

미국 집권 여당인 공화당이 다수인 연방 하원에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다에 부과한 관세에 반대하는 결의안이 통과됐습니다.공화당 내 이탈표가 6명이 나온 탓으로, 하원 내에서 트럼프 대통령의 장악력이 갈수록 약화하는 신호로 풀이됩니다.집권 2기 2년 차에도 '관세 드라이브'를 강하게 걸고 있는 트럼프 대통령의 정치적 부담도 한층 커질 전망입니다.미 하원은 현지시간 11일 본회의에서 하원 외교위 민주당 간사인 그레고리 미크스(뉴욕) 의원이 발의한 해당 결의안을 표결에 부친 결과 찬성 219표, 반대 211표로 결의안을 가결 처리했습니다.공화당 내에서 돈 베이컨(네브래스카), 케빈 카일리(캘리포니아), 토머스 매시(켄터키), 제프 허드(콜로라도), 브라이언 피츠패트릭(펜실베이니아), 댄 뉴하우스(워싱턴) 등 6명이 거의 모든 민주당 의원과 함께 찬성했습니다.민주당에서는 재러드 골든(메인) 의원이 유일하게 반대표를 던졌습니다.이 결의안은 마이크 존슨 하원의장의 부결 노력에도 통과가 예상됐습니다.앞서 전날 본회의에서 공화당 지도부의 주도로 오는 7월 31일까지 트럼프 대통령의 관세 정책에 반대하는 결의안을 상정하지 못하게 하는 규칙안이 표결에 부쳐졌지만, 공화당 내 이탈표가 3표 나오면서 부결된 바 있습니다.이에 따라 이 결의안은 상원으로 넘어가게 됐습니다.미 의회전문매체 더힐은 상원에서도 통과될 가능성이 크다고 전망했습니다.상원에서는 지난해 10월 30일에도 트럼프 대통령이 전 세계 대부분 국가를 상대로 부과한 상호관세를 중단시키는 결의안이 공화당 상원의원 4명이 반란표를 던지면서 찬성 51표, 반대 47표로 가결된 바 있습니다.그러나 트럼프 대통령이 양원을 통과한 해당 결의안에 거부권을 행사할 것이 거의 확실합니다.하지만, 트럼프 대통령은 의회에서 자신의 집권 2기 '간판' 어젠다 중 하나인 관세 정책에 대한 반대 목소리가 다수임을 확인하면서 정치적 부담이 커질 수밖에 없어 보입니다.특히 트럼프 대통령은 이날 하원에서 해당 결의안에 대한 투표가 진행되는 와중에 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 공화당 의원들을 향해 관세 정책에 반대하는 투표를 하지 말라고 경고했음에도 통과를 막지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)