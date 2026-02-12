미 가상화폐 대출사 블록필스 출금 정지…'비트코인 폭락' 여파

▲ 블록필스 회사 웹사이트

미국의 가상화폐 대출업체인 블록필스(BlockFills)가 비트코인 가격 폭락의 여파로 고객 예치 및 출금을 중단했다고 파이낸셜타임스(FT) 등 외신이 보도했습니다.블록필스는 헤지펀드와 자산운용사 등 기관 투자자 고객 2천여 곳을 대상으로 대출 업무를 하는 회사입니다.블록필스의 옵션 상품은 가상화폐 보유고가 1천만 달러(145억 원) 이상인 고객만 구매할 수 있습니다.블록필스가 작년 한 해 처리한 거래액은 611억 달러(88조 4천억 원)에 달합니다.블록필스는 "최근의 시장과 금융 상황을 고려해 고객과 자사를 보호하고자 지난주에 임시로 고객 예치 및 출금을 중단하는 결정을 내렸다"며 "경영진은 투자자 및 고객들과 함께 이 문제의 조속한 해결을 위해 노력하고 있으며, 자사 플랫폼의 유동성을 회복할 수 있게 하겠다"고 밝혔습니다.최대 가상화폐인 비트코인은 미국 증시의 투매 열풍과 맞물려 가파른 하락세를 거듭하고 있습니다.비트코인은 12일 오전 11시 14분 기준 코인당 6만 7천663.60달러에 거래되고 있습니다.연초 대비 약 22.6%가 하락한 시세입니다.FT는 2022년 '크립토(가상화폐) 겨울' 때도 셀시우스, 블록파이, 볼드, 제네시스, 보이저 등 가상화폐 업체가 잇따라 출금을 중단한 전례가 있다고 전했습니다.당시 미국 기준금리 인상의 여파로 가상화폐 가격이 폭락했고, 전체 가상화폐 시가총액의 거의 70%가 증발했습니다.블록필스는 미국 유명 사모펀드인 서스퀘하나와 세계 최대 파생상품 거래소의 운영사인 CME 그룹이 투자한 회사로 인지도가 높습니다.(사진=웹사이트 캡처, 연합뉴스)