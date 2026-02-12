프로축구 울산, 23세 이하 대표팀 공격수 정재상 영입

이미지 확대하기

▲ 정재상

김현석 감독 체제로 '명가 재건'에 나선 프로축구 K리그1 울산 HD가 23세 이하(U-23) 대표팀 공격수 정재상(21)을 영입했습니다.울산은 K리그2로 강등당한 대구FC에서 뛰던 정재상을 영입하고, 측면 자원 최강민을 대구로 보내는 맞트레이드를 단행했다고 오늘(12일) 발표했습니다.정재상은 지난달에도 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 레바논전에서도 득점포를 가동하는 등 U-23 대표팀에서 꾸준히 활약 중인 공격수입니다.현재까지 대표팀에서 통산 16경기에 출전해 4골을 기록하고 있습니다.고교 시절부터 주목받은 그는 20세 이하(U-20) 대표팀도 거쳤으며, 단국대 1학년이던 2023년에는 춘계대학축구연맹전에서 2골 3도움으로 도움왕을 차지하며 팀의 창단 첫 우승에 기여하기도 했습니다.정재상은 188cm의 신체 조건을 활용한 포스트 플레이와 스피드가 강점이며, 양발 슈팅 능력도 갖췄습니다.최전방뿐만 아니라 측면 포지션도 소화할 수 있어 전술적 활용도가 높다는 평가입니다.정재상은 2024시즌 K리그에 데뷔해 18경기를 뛰며 2골을 기록했고, 2025시즌에는 25경기에서 2골 1도움을 올렸습니다.메디컬 테스트를 마친 정재상은 오늘 팀 훈련에 합류해 다가오는 2026 하나은행 K리그1 개막 준비에 돌입했습니다.정재상은 "K리그 명문인 울산의 푸른 유니폼을 입게 돼 영광"이라며 "제게 주어진 임무가 무엇인지 정확히 알고 있다. 득점과 도움을 통해 울산이 이번 시즌 좋은 성적을 낼 수 있도록 힘을 보태겠다"고 다짐했습니다.(사진=울산 HD 제공, 연합뉴스)