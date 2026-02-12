뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김경 측 "강선우와 소모적 진실공방보다 법 심판 기다리겠다"

김태원 기자
작성 2026.02.12 13:17 조회수
김경 측 "강선우와 소모적 진실공방보다 법 심판 기다리겠다"
▲ 강선우 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원

공천헌금 의혹으로 수사받고 있는 김경 전 서울시의원 측이 "소모적인 논쟁을 멈추고 법의 냉철한 판단을 통해 진실이 밝혀지기만을 바란다"는 입장을 냈습니다.

김 전 시의원 변호인은 12일 배포한 '김경 전 시의원 입장문'에서 "김 전 시의원은 현재 강선우 의원 측에서 사실과 다른 주장을 거듭하고 있는 상황에 대해 유감을 표했다"며 "강 의원 측의 주장 하나하나에 일일이 대응하며 소모적인 진실 공방을 벌이기보다는 법의 심판을 기다리기로 했다"고 밝혔습니다.

또 "그간 언론의 질문에 즉각 대응하지 않았던 것은 자신의 발언이 사회적 갈등을 키우는 불씨가 되지 않기를 바랐기 때문이라는 것이 김 전 시의원의 설명"이라고 전했습니다.

그러면서 "이미 수사기관에 본인이 아는 모든 사실을 있는 그대로 진술했으며, 이를 증명할 자료들도 제출했다"며 "이제는 소모적인 논쟁을 멈추고 법의 냉철한 판단을 통해 진실이 명확히 밝혀지기만을 바란다는 입장을 전했다"고 했습니다.

변호인은 "김 전 시의원은 이제 더 이상 숨길 것도, 숨길 이유도 없다고 말한다"며 "오직 진실 앞에 무겁게 책임을 지겠다는 마음 하나로 남은 절차에 임할 것이며, 수사나 재판 과정에서 미진한 부분이 있다면 성실히 소명하고 그에 따른 책임 또한 달게 받겠다고 밝혔다"고 덧붙였습니다.

서울중앙지검 공공수사2부는 지난 9일 정치자금법 위반 및 배임수증재 등의 혐의로 강 의원과 김 전 시의원에 대해 구속영장을 서울중앙지법에 청구했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지