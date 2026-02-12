뉴스
법무부, '1억 공천 헌금' 강선우 체포동의 요청 국회 제출

유영규 기자
작성 2026.02.12 12:39
법무부, '1억 공천 헌금' 강선우 체포동의 요청 국회 제출
▲ 경찰 출석하는 강선우 의원

법무부는 오늘(12일) '1억 공천헌금 수수' 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 국회의원에 대한 체포동의 요청을 국회에 제출했다고 밝혔습니다.

현직 의원은 체포동의안이 국회 본회의를 통과해야 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열립니다.

법원이 체포동의안(체포동의 요구서)을 검찰에 보내면, 법무부를 거쳐 국회로 제출되고 표결에 부쳐집니다.

국회법에 따라 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 내에 표결에 부쳐야 합니다.

시한을 넘기면 이후 처음 열리는 본회의에 상정해 표결합니다.

앞서 검찰은 강 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 정치자금법 위반 및 배임수증재 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산 한 호텔에서 공천을 대가로 1억 원을 주고받은 혐의를 받습니다.

22대 국회 들어서 구속영장이 청구된 의원은 이번이 4번째입니다.

앞서 국민의힘 권성동, 추경호 의원과 더불어민주당 신영대 의원 등에 대한 체포동의안이 국회에 제출된 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
