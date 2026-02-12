청와대 "장동혁, 국회 상황 연계해 약속 취소…매우 유감"

▲ 홍익표 정무수석이 12일 청와대 춘추관에서 이날 예정됐다 취소된 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표 오찬 관련 브리핑을 하고 있다

청와대는 오늘(12일)로 예정됐던 이재명 대통령과 여야 대표의 오찬 회동이 장동혁 국민의힘 대표의 불참 통보로 무산된 것에 대해 "매우 유감스럽다"고 밝혔습니다.홍익표 청와대 정무수석은 오늘(12일), 브리핑에서 "국회 상황과 연계해서 대통령과 약속된 일정을 취소한 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.그러면서, "국회 상황을 대통령실(청와대)과 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다"면서, "국회 일정과 상임위 운영 관련된 것은 여당이 알아서 하는 일이다. 청와대가 어떠한 형태의 관여 또는 개입한 건 전혀 없다"고 반박했습니다.앞서 장동혁 대표는 최고위원들의 재고 요청을 받고 논의 끝에 이 대통령과의 오찬 일정에 참석하지 않기로 결정했습니다.특히, 어젯밤 국회 법제사법위원회에서 민주당 주도로 재판소원제 도입법, 대법관 증원법이 통과된 것 등을 이유로 들었습니다.장 대표는 또, "시기상으로나 여러 가지 면을 봤을 때 부부 싸움하고 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨 불러놓는 꼴이라는 걸 충분히 알고 있다"며, 최근 불거진 당·청 갈등을 지적하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)