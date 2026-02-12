장동혁 "정청래, 이 대통령 '엑스맨'…의도적으로 악법 통과시켜"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회 당 대표실로 향하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(12일) 더불어민주당 정청래 대표를 향해 "오찬 회동이 잡힌 다음에 이런 악법을 통과시킨 것은 이재명 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위한 것이냐"고 물었습니다.장 대표는 오늘 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "아무리 봐도 오늘 오찬은 이 대통령과 정 대표 두 분이 하는 게 맞는 것 같다"며 이같이 말했습니다.그는 "저는 어제 오전 오찬 회동 제안을 받았다"며 "시기, 형식, 의제상 적절치 않은 측면이 있었지만 설 명절을 앞두고 민생을 함께 논하자는 제안에 즉각 수용하겠다는 답을 드렸다"고 했습니다.이어 "그런데 어제 민주당은 법사위에서 재판소원을 허용하는 법률과 대법관 증원하는 법률을 일방적으로 통과시켰다"고 오찬 불참 배경을 설명했습니다.그러면서 "한두 번이 아니다. 대통령과 오찬 잡히면 반드시 그날이나 그 전날에는 이런 무도한 일들이 벌어졌다"며 "우연도 겹치면 필연"이라고 목소리를 높였습니다.장 대표는 "정말 청와대가 법사위에서 그렇게 법을 강행 처리할 것을 몰랐다면 정 대표에게 묻겠다"며 "정 대표는 진정 이 대통령의 '엑스맨'이냐. 정 대표는 특검 추천도 마찬가지고 여러 가지 문제에 있어서 대통령의 엑스맨을 자처하고 있다"고 꼬집었습니다.이는 최근 민주당이 2차 종합특검 후보자로 '불법 대북 송금 사건' 관련 재판에서 김성태 쌍방울 전 회장 변호를 맡았던 인사를 추천한 것에 대해 이 대통령이 질타성 반응을 내놓은 것으로 알려진 것을 거론한 것입니다.나아가 "정 대표는 오늘 오찬 취소가 예의 없는 행동이라고 비판하시는데, 그러면 (대통령이) 야당 대표를 불러 오찬 회동을 하자고 한 직후 그런 법안을 일방적으로 통과시키는 것은 진정 예의 있는 행동이냐"며 "그건 야당 대표와 국민에 대한 배신이자 민심을 우습게 아는 처사"라고 맹비난했습니다.(사진=연합뉴스)