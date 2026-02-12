오연아, '나의 아저씨' 스핀오프 연극 '정희' 캐스팅…같은 세계관, 다른 인물 연기

배우 오연아가 연극 '정희'의 타이틀롤을 맡는다.



연극 '정희'는 tvN에서 방영된 동명 드라마 '나의 아저씨'의 세계관을 바탕으로, 익숙한 정서 위에 또 하나의 이야기를 덧그리는 스핀오프 작품이다. 원작이 남긴 정서적 결을 새로운 시선으로 확장하는 '정희'는 같은 세계관 안에 존재해 왔지만 충분히 조명되지 않았던 인물 '정희'를 중심에 놓고, 독립된 서사를 새롭게 제시할 예정이다.



극 중 오연아는 동네 술집 '정희네'의 주인이자 동훈 삼 형제와 같은 동네에서 나고 자라온 친구 '정희' 역으로 분한다. 그는 마음속 품고 있는 균열로 인해 유쾌함과 무기력 사이를 오가는 극과 극의 감정선을 보여주는 인물로, 오연아는 특유의 목소리와 호흡으로 캐릭터에 새로운 생명력을 불어넣을 예정이다.



또한 오연아는 연극 '나의 아저씨'에서 '강윤희' 역을 맡은 데 이어, 이번 공연에서는 '정희' 역으로 색다른 변신을 예고했다. 같은 세계관 안에서 그가 새롭게 표현할 '정희'에 눈길이 쏠린다.



오연아는 탄탄한 연기력으로 강렬한 인상을 남겨온 배우다. 그동안 MBC '메리 킬즈 피플', KBS 2TV '은수 좋은 날', LG유플러스 STUDIO X+U의 '메스를 든 사냥꾼', SBS '악귀' 등 다채로운 작품에 출연해 특급 존재감을 발휘했고, 특히 tvN '시그널'에서 섬뜩한 존재감으로 보는 이들을 전율케 하는 활약을 펼쳤다.



'정희'는 오는 3월 31일 화요일부터 6월 14일 일요일까지 예스24 아트원 3관에서 초연된다.



