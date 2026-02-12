뉴스
모텔서 의문의 음료 건넨 여성…"사망할 줄 몰랐다" 진술

김태원 기자
<앵커>

최근 서울 강북구 일대의 숙박업소에서 남성들에게 의문의 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 구속 기로에 놓였습니다. 구속 전 피의자 심문에 출석한 여성은 약을 미리 준비했는지, 살해 의도가 있었는지 묻는 질문에 답하지 않았습니다.

김태원 기자입니다.

<기자>

모자와 마스크로 얼굴을 가린 여성이 경찰 손에 이끌려 법원으로 향합니다.

서울 강북구 일대 숙박업소에서 남성들에게 의문의 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는 20대 A 씨입니다.

[(약물 미리 준비하셨습니까?) ……. (약물 건넨 이유가 뭡니까?) ……. (살해 의도 있었나요?) …….]

서울북부지법은 오늘 오전 상해치사와 마약류 관리법 위반 혐의로 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 열었습니다.

앞서 그젯밤, 서울 강북구의 한 숙박업소에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

경찰 조사 결과, A 씨는 지난 9일 밤 20대 남성과 모텔에 함께 들어간 뒤 불상의 약물이 든 음료를 건넨 것으로 파악됐습니다.

경찰은 숨진 남성을 발견한 뒤, CCTV 분석 등을 통해 A 씨를 자택에서 긴급체포했습니다.

경찰은 출동 당시 모텔 방에서 발견된 맥주캔 등에 대해 국과수에 감정을 의뢰했습니다.

경찰 관계자는 SBS에 A 씨가 약물을 미리 준비한 것은 맞지만 사망할 줄은 몰랐다는 취지로 진술했다고 전했습니다.

경찰은 지난달 말 강북구의 다른 모텔에서 남성이 숨진 채 발견된 사건에서도 A 씨가 사망한 남성과 함께 있었던 사실을 확인한 걸로 알려졌습니다.

이에 앞서 지난해 12월 발생한 상해 사건에서도 A 씨가 같은 수법으로 범행을 저지른 정황도 경찰이 포착한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 그제 A 씨 주거지 압수수색 당시 다량의 약물이 발견된 점으로 미뤄 A 씨가 범행을 미리 준비한 것으로 보고 있습니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
