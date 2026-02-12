이 대통령-여야 대표 오찬 무산…장동혁 "불참" 통보

<앵커>



오늘(12일) 예정됐던 이재명 대통령과 여야 대표 오찬 회동이 장동혁 국민의힘 대표의 불참 통보로 무산됐습니다. 장 대표는 어제 법사위에서 민주당 주도로 재판소원제 도입법과 대법관 증원법이 통과된 것 등을 문제 삼았습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



장동혁 국민의힘 대표가 오늘 예정됐던 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표와의 여야 대표 오찬에 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 한 손으로는 등 뒤에 칼을 숨기고 한 손으로는 악수를 청하는 것에 대해서 응할 수는 없는 노릇입니다.]



앞서 장 대표는 어제 이 대통령으로부터 오찬 제안을 받고 승낙했다고 밝혔는데 최고위원들의 재고 요청을 받고 논의 끝에 참석하지 않기로 최종 결정했다고 전했습니다.



장 대표와 국민의힘은 어제 국회 법제사법위원회에서 민주당 주도로 재판소원제 도입법, 대법관 증원법이 통과된 것과 민주당이 국민의힘을 내란 정당이라며 공세를 퍼붓는 것을 문제 삼았습니다.



또 최근 2차 특검 후보 추천과 조국혁신당과 합당 문제 등 여당 내 갈등 상황도 언급했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 시기상으로나 여러 가지 면을 봤을 때 부부 싸움하고 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨 불러놓는 꼴이라는 것을 충분히 알고 있습니다.]



장 대표의 갑작스러운 불참 통보에 청와대는 예정됐던 오찬 회동을 취소한다고 밝혔습니다.



[홍익표/청와대 정무수석 : 이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였습니다. 그런 점에서 그러한 취지를 살릴 수 있는 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전합니다.]



정청래 민주당 대표는 "본인이 요청할 때는 언제고, 약속시간 직전에 이 무슨 결례"냐며 "국민과 대통령에 대한 예의는 눈곱만큼도 없는 국민의힘의 작태에 경악한다"고 비판했습니다.



(영상취재 : 정상보·이승환, 영상편집 : 장현기)