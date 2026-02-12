대법 "전두환 회고록 5·18 왜곡…유족 배상·출판 금지"

▲ 고 전두환

전두환 씨가 자신의 회고록에서 5·18 민주화 운동을 왜곡하고 관련자의 명예를 훼손했다며 손해를 배상하라는 판결이 대법원에서 확정됐습니다.대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 오늘(12일) 오전 5·18 기념재단 등 4개 단체와 고 조비오 신부의 조카 조영대 신부가 전 씨와 아들 전재국 씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부승소한 원심 판결을 확정했습니다.소송 제기 9년 만에 나온 최종 결론입니다.확정 판결에 따라 전 씨의 부인 이순자 씨와 아들 전재국 씨는 5·18 단체들에 각각 1,500만 원, 조 신부에게 1천만 원 등 총 7천만 원을 배상해야 합니다.또, 회고록에 담긴 왜곡된 표현을 삭제하지 않는다면 출판·배포가 금지됩니다.대법원은 "회고록 일부 표현들은 전두환 등이 허위 사실을 적시한 것이고 이에 따라 5·18 단체들의 사회적 평가가 침해됐다"며 "계엄군 헬기 사격 관련 허위 사실을 적시하고 모욕적 표현으로 조비오 신부를 경멸한 것은 그 조카인 조영대 신부의 추모 감정 등을 침해한 것"이라고 밝혔습니다.전 씨는 2017년 4월 출간한 회고록에서 5·18 민주화 운동을 '폭동'이라는 단어로 규정하면서, 헬기 사격을 부정했습니다.또, 자신을 '광주 사태 치유를 위한 씻김굿의 제물'이라는 궤변을 담았습니다.이에 오월단체들과 조비오 신부의 유족은 회고록을 쓴 전 씨와 발간·판매한 아들 전재국 씨를 상대로 회고록 출판·배포 금지 가처분 신청과 함께 손해배상 소송을 냈습니다.1심은 2018년 9월 전 씨 부자가 5·18 단체 4곳에 각 1,500만 원, 조영대 신부에 1천만 원을 배상하라며 원고 일부승소 판결했습니다.또, 회고록에 담긴 표현 70개 가운데 69개를 삭제하지 않으면 출판·배포를 금지하도록 했습니다.전 씨 측은 판결에 불복해 항소했지만, 2심도 2022년 9월 같은 액수를 배상하라고 판결했습니다.전 씨는 2심 재판 진행 중이던 2021년 11월 숨졌고 부인 이 씨가 소송을 이어갔습니다.2심은 검토한 63개 표현 가운데 51개를 전부 또는 일부 삭제하라고 명령했습니다.전 씨가 회고록에 쓴 북한군 개입설, 계엄군의 헬기 사격 부인, 계엄군이 자위권 발동 차원에서 총기 사용을 했다는 점 등은 1·2심 모두 객관적인 근거가 없는 '허위 사실'이라고 규정했습니다.2심은 시위대 장갑차에 의한 사망 사건 역시 허위 사실이라고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)