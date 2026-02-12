중국서 살아있는 말로 '회전목마'…동물학대 논란에 운영 중단

▲ 중국에서 논란이 된 살아있는 회전목마

중국 한 관광지가 살아있는 말로 움직이는 회전목마를 도입했다가 동물학대 논란이 일자 운영을 중단했습니다.12일 홍콩 성도일보에 따르면 중국 북서부 산시성 시안의 한 관광지는 중국 최대명절인 춘제를 앞두고 살아있는 회전목마 놀이기구를 최근 운영하기 시작했습니다.이 놀이기구는 쇠로 된 구조물에 여섯 마리의 말이 1ｍ 간격을 유지하며 원형을 그리며 돌도록 만들어졌습니다.관광객들이 말 위에 올라타면 놀이기구 안쪽에 서 있는 직원들은 계속해서 말이 움직이도록 했습니다.5분가량 탈 수 있는 이 놀이기구의 회당 요금은 30위안(약 6천300원)으로 알려졌습니다.지난 6일 운영을 시작한 이래 인기가 많아져 관광객들은 탑승하려면 줄까지 서야 했다고 합니다.그러나 온라인에서 이 놀이기구 영상이 퍼지면서 동물학대 논란이 불거졌습니다.중국 네티즌들은 "계속 빙빙 돌면 말이 너무 어지러울 것 같다", "동물 탑승 놀이기구에 반대한다", "말의 해에 말 학대가 벌어졌다"는 등의 반응을 보였습니다.다만 일부는 "이런 식이면 소에게 쟁기를 끌게 하지도 말고 당나귀에게 수레를 끌게 하지도 말라"며 반박하는 의견을 냈습니다.논란이 지속되자 관광지 측은 다음 달 8일까지로 예정된 회전목마 운영을 중단하기로 결정했다고 밝혔습니다.(사진=더우인, 연합뉴스)