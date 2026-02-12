트럼프 "가짜 여론조사는 범죄" 격노에…갤럽, 지지율 발표 중단

▲ 미국 텍사스 오스틴에서 20일 진행된 트럼프 대통령 반대 집회

미국 여론조사기관 갤럽이 88년 만에 대통령 직무수행 지지도 발표를 중단하기로 했다고 미국 정치전문매체 더힐이 11일(현지시간) 보도했습니다.갤럽은 이날 성명을 통해 올해부터 개별 정치인의 직무수행 지지도와 호감도 조사를 발표하지 않겠다고 밝혔습니다.이 같은 결정은 정치 지도자에 대한 연구방식의 변화를 반영한 것이라는 게 갤럽의 설명입니다.갤럽 대변인은 "사람들의 삶에 영향을 주는 이슈와 환경에 대한 장기적이고 엄격한 연구에 집중하는 것이 우리의 책무"라고 말했습니다.그러나 일각에선 도널드 트럼프 대통령의 압력이 갤럽의 결정에 영향을 미친 것이 아니냐는 해석이 제기되고 있습니다.트럼프 대통령은 최근 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "가짜 여론조사와 조작된 여론조사는 범죄로 다뤄져야 한다"고 주장했습니다.갤럽을 포함한 대부분의 여론조사에서 트럼프 대통령의 지지율이 30%대로 저조하다는 현실에 대해 불만을 드러냈다는 것이 일반적인 평가입니다.다만 갤럽은 대통령 지지율 발표 중단 결정과 관련해 트럼프 행정부와 의견을 교환했는지를 묻는 더힐의 질의에 대해 "이번 결정은 전적으로 연구 목표와 우선순위에 따른 전략적 판단"이라고 답했습니다.갤럽이 프랭클린 루스벨트 대통령 재임 시절인 1937년부터 정기적으로 발표한 직무수행 지지율은 대통령의 정치적 동력을 평가하는 대표적 잣대로 사용됐습니다.역대 대통령 가운데 존 F. 케네디 전 대통령은 평균 70%를 웃도는 높은 지지율을 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)