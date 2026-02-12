뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피, 장중 오름폭 키워 사상 첫 5,500선 돌파

전형우 기자
작성 2026.02.12 11:23 조회수
코스피, 장중 오름폭 키워 사상 첫 5,500선 돌파
▲ 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

코스피가 12일 장중 반도체주 급등에 상승폭을 확대하며 사상 처음 5,500선을 돌파했습니다.

이날(12일) 오전 11시 1분 현재 코스피는 전장보다 147.53포인트(2.76%) 오른 5,502.02입니다.

지수는 전장보다 70.90포인트(1.32%) 오른 5,425.39로 출발해 상승폭을 늘리고 있으며, 한때 5,515.18까지 오르며 역대 최고치를 경신하기도 했습니다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1조 2,282억 원, 7,976억 원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있는 반면, 개인은 2조 3,13억 원 매도 우위입니다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 4,814억 원 '사자'를 나타내고 있습니다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(5.96%)가 장 초반 대비 상승폭을 키워 사상 처음 17만 8,000원대를 터치했으며 SK하이닉스(3.60%)도 급등 중입니다.

아울러 LG에너지솔루션(4.46%), SK스퀘어(6.11%), 기아(1.55%), KB금융(1.03%), 신한지주(5.00%) 등도 강세입니다.

반면 현대차(-0.59%), 삼성바이오로직스(-0.20%), 두산에너빌리티(-1.99%) 등은 하락 중입니다.

업종별로 보면 전기전자(4.97%), 정보기술(3.91%), 통신(3.54%) 등이 오르고 있으며, 헬스케어(-2.50%), 건설(-0.81%) 등은 하락하고 있습니다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 2.07포인트(0.19%) 오른 1,116.94입니다.

지수는 전장보다 7.68포인트(0.69%) 오른 1,122.55로 출발해 보합권 내 등락하다 소폭 오름세로 돌아선 상태입니다.

에코프로(1.77%), 에코프로비엠(2.75%) 등 이차전지주와 레인보우로보틱스(0.45%), 코오롱티슈진(0.21%), 리노공업(1.37%) 등이 오르고 있습니다.

알테오젠(-0.39%), 에이비엘바이오(-0.21%), HLB(-1.34%), 펩트론(-1.20%), 이오테크닉스(-2.80%) 등은 하락 중입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지