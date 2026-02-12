황재균, SM C&C 전속계약…강호동·서장훈 잇는 스포테이너 될까?

프로야구 선수 출신 황재균이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.



SM C&C는 "황재균은 스포츠 스타를 넘어 방송인으로서도 경쟁력을 충분히 갖춘 인물이다. 황재균이 가지고 있는 진솔하고 재치 있는 모습들이 빛을 발할 수 있도록 다방면에서 적극 지원할 예정이다."고 전했다.



황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단하며 프로 선수 생활을 시작했다. 히어로즈, 롯데 자이언츠를 거치며 KBO 대표 내야수로 활약하였고, 2017년에는 샌프란시스코 자이언츠의 1호 코리안 리거로 메이저리그 데뷔를 이룬 바 있다. 이후 kt wiz로 이적해 왕성한 활약을 보인 뒤, 2025년 장장 20년 커리어의 야구선수 생활을 마무리하였다.



오랜 시간 선수 생활을 해오며 뛰어난 운동 실력과 더불어 친근한 이미지로 주목받아온 그는 은퇴 이후 방송 및 콘텐츠들을 통해 남다른 입담과 재치를 보여주었다. 특히 최근 MBC '전지적 참견 시점', 유튜브 '짠한형' 등에 출연해 뛰어난 예능감을 선보여 이목을 사로잡았으며, JTBC '예스맨'에도 출격을 예고해 기대감을 높이고 있다.



황재균은 매니지먼트 명가 SM C&C에 첫 둥지를 틀게 되며, 본격적으로 방송인의 길을 걷게 되었다. 황재균과 SM C&C가 만들어 갈 긍정적 시너지에 기대가 모아지는 가운데, '차세대 스포테이너'의 탄생에 이목이 집중되고 있다.



한편, 황재균이 전속계약을 체결한 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장도연, 장영란 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)